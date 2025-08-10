Pravda Správy Svet Balík s humanitárnou pomocou zhodený z lietadla zabil v Pásme Gazy 14-ročného chlapca

Štrnásťročný chlapec v Pásme Gazy prišiel o život po tom, čo ho zasiahol balík humanitárnej pomoci zhodený z lietadla. Oznámili to v sobotu miestne úrady, uviedla agentúra DPA.

10.08.2025 07:42
Pásmo Gazy, humanitárna pomoc Foto: ,
Kontajnery s humanitárnou pomocou z lietadla C-130 jordánskych vzdušných síl zhadzované Palestínčanom v pásme Gazy vo štvrtok 7. augusta 2025.
K incidentu došlo podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy blízko utečeneckého tábora Nusajrát v strede pobrežnej palestínskej enklávy. DPA dodáva, že túto informáciu nebolo možné nezávisle overiť.

Obyvatelia Gazy čakajú v rade na jedlo, ďalší zomierajú od hladu
Video
Zdroj: Reuters

Po tom, čo Izrael niekoľko mesiacov blokoval dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, nedávno dovolil v obmedzenom množstve zhadzovať pomoc z lietadiel a v malom počte umožnil tiež vstup pozemným konvojom s pomocou.

V piatok palestínske úrady informovali o tom, že balík pomoci v meste Gaza spadol na balkón, ten sa zrútil a zranenia utrpelo šesť ľudí, zväčša detí.

Zhadzovanie potravinovej pomoci z lietadiel s použitím padákov je podľa kritikov jednak nedostatočné, a jednak nebezpečné pre ľudí na zemi, keďže padáky neraz zlyhajú. DPA dodáva, že spoľahlivé nie sú ani pozemné dodávky pomoci, keďže mnoho vozidiel ešte pred príchodom na určené miesto vyrabujú civilisti alebo militanti.

Podľa izraelskej armády zhodili v sobotu do Pásma Gazy lietadlá z Nemecka, Holandska, Grécka, Talianska, Spojených arabských emirátov a Jordánska celkovo 106 balíkov s pomocou.

