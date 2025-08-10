Pravda Správy Svet Lev na úteku zranil ošetrovateľa, musela zasiahnuť polícia. V zooparku sa už podobné drámy stali viackrát

V zooparku na okraji obce Zvole neďaleko Prahy utiekol z klietky lev, pričom zranil ošetrovateľa. Privolaní policajti s použitím dlhých zbraní leva zastrelili, informuje TASR na základe správy servera Novinky.cz.

10.08.2025 09:51
Polícia prijala hlásenie o tom, že v zooparku ušiel lev a napadol ošetrovateľa, približne o 20.00 h. „Muž utrpel drobné poranenia. Okamžite sme vyrazili na miesto. Situácia bola taká, že policajti museli použiť služobnú zbraň a leva zneškodniť,“ povedala Novinkám policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. Dodala, že polícia zisťuje, ako k udalosti došlo.

Ľahké zranenia jedného muža potvrdil aj hovorca záchranárov Marek Hylebrant. Záchranári muža ošetrili na mieste a prevoz do nemocnice nebol potrebný.

Na profile zooparku na sociálnej sieti sa následne objavila informácia, že v nedeľu bude areál zatvorený.

Novinky pripomínajú, že v tomto zooparku už polícia i záchranári zasahovali aj v minulosti. V roku 2018 majiteľa uštipol prudko jedovatý had mamba čierna. Majiteľ vtedy skončil vo vážnom stave v nemocnici. Z toho istého zooparku raz ušla aj puma.

