Rozsiahle lesné požiare naďalej sužujú Európu, pod známou sopkou uzavreli turistické chodníky

V Taliansku, pri Neapole, bojujú hasiči s lesným požiarom v Národnom parku Vezuv. Hoci sa plamene šíria od piatku, na mieste zasahuje dvanásť tímov a šesť lietadiel Canadair. Z dôvodu bezpečnosti úrady preventívne uzavreli všetky turistické chodníky, ktoré ročne navštívi takmer 620-tisíc ľudí. Hasiči na monitorovanie situácie využívajú drony a posily prichádzajú aj z okolitých regiónov. Požiar pri sopke zatiaľ nie je pod kontrolou a záchranné zložky pracujú nepretržite.
Naopak, rozsiahle požiare vo Francúzsku a Grécku sa podarilo hasičom z veľkej časti stabilizovať, no riziko ich opätovného vzplanutia zostáva vysoké.
V južnom Francúzsku, v departemente Aude, spustošil oheň 16-tisíc hektárov. Miestni úradníci varovali, že extrémne horúčavy a silný vietor by mohli pretrvávajúce ohniská opäť rozdúchať. Do boja s plameňmi bolo mobilizovaných 1300 hasičov. Požiar si vyžiadal aj jednu obeť a niekoľko zranených, vrátane devätnástich hasičov.Čítajte aj Slávna katedrála v Córdobe horela, hasiči požiar po niekoľkých hodinách uhasili
V Grécku, na Peloponéze a juhovýchodne od Atén, sa záchranným zložkám podarilo dostať rozsiahle požiare pod kontrolu, avšak sucho a silný vietor naďalej zvyšujú riziko nových ohnísk. Živel si tu vyžiadal jednu obeť a podľa meteorologickej služby zničil takmer 1600 hektárov pôdy a lesov. Z preventívnych dôvodov bolo evakuovaných niekoľko dedín. Príčina požiarov stále nie je oficiálne potvrdená, pričom sa vyšetruje podozrenie z podpaľačstva aj možná technická porucha. V súvislosti s požiarom spôsobeným elektrickým káblom boli dokonca predbežne zadržaní dvaja technici.
Popri Taliansku, Grécku a Francúzsku, ktoré sa v uplynulých dňoch ocitli v centre pozornosti, bojujú s ničivými požiarmi aj ďalšie európske krajiny. Rozsiahle lesné požiare sužujú aj Španielsko, Bulharsko a Albánsko. Situáciu vo všetkých krajinách komplikujú pretrvávajúce vlny horúčav, dlhodobé sucho a silný vietor, ktoré vytvárajú ideálne podmienky na šírenie ohňa. Do hasiacich prác sa preto zapojili aj posily zo zahraničia v rámci európskeho mechanizmu rescEU. Slovenskí a českí hasiči s leteckou technikou už zasahovali v Bulharsku a v súčasnosti pomáhajú svojim kolegom v Albánsku.