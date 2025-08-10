Pravda Správy Svet Rozsiahle lesné požiare naďalej sužujú Európu, pod známou sopkou uzavreli turistické chodníky

Rozsiahle lesné požiare naďalej sužujú Európu, pod známou sopkou uzavreli turistické chodníky

Hasičské zbory po celej Európe naďalej bojujú s ničivými požiarmi, ktoré poháňajú extrémne horúčavy. Zatiaľ čo situácia vo Francúzsku a Grécku sa postupne stabilizuje, v Taliansku naďalej trvá intenzívny boj s plameňmi na úpätí sopky Vezuv.

10.08.2025 19:39
Taliansko lesný požiar vezuv Foto: ,
Lesný požiar na úpätí svahu sopky Vezuv neďaleko Neapola 9. augusta 2025.
V Taliansku, pri Neapole, bojujú hasiči s lesným požiarom v Národnom parku Vezuv. Hoci sa plamene šíria od piatku, na mieste zasahuje dvanásť tímov a šesť lietadiel Canadair. Z dôvodu bezpečnosti úrady preventívne uzavreli všetky turistické chodníky, ktoré ročne navštívi takmer 620-tisíc ľudí. Hasiči na monitorovanie situácie využívajú drony a posily prichádzajú aj z okolitých regiónov. Požiar pri sopke zatiaľ nie je pod kontrolou a záchranné zložky pracujú nepretržite.

Naopak, rozsiahle požiare vo Francúzsku a Grécku sa podarilo hasičom z veľkej časti stabilizovať, no riziko ich opätovného vzplanutia zostáva vysoké.

V južnom Francúzsku, v departemente Aude, spustošil oheň 16-tisíc hektárov. Miestni úradníci varovali, že extrémne horúčavy a silný vietor by mohli pretrvávajúce ohniská opäť rozdúchať. Do boja s plameňmi bolo mobilizovaných 1300 hasičov. Požiar si vyžiadal aj jednu obeť a niekoľko zranených, vrátane devätnástich hasičov.

V Grécku, na Peloponéze a juhovýchodne od Atén, sa záchranným zložkám podarilo dostať rozsiahle požiare pod kontrolu, avšak sucho a silný vietor naďalej zvyšujú riziko nových ohnísk. Živel si tu vyžiadal jednu obeť a podľa meteorologickej služby zničil takmer 1600 hektárov pôdy a lesov. Z preventívnych dôvodov bolo evakuovaných niekoľko dedín. Príčina požiarov stále nie je oficiálne potvrdená, pričom sa vyšetruje podozrenie z podpaľačstva aj možná technická porucha. V súvislosti s požiarom spôsobeným elektrickým káblom boli dokonca predbežne zadržaní dvaja technici.

Popri Taliansku, Grécku a Francúzsku, ktoré sa v uplynulých dňoch ocitli v centre pozornosti, bojujú s ničivými požiarmi aj ďalšie európske krajiny. Rozsiahle lesné požiare sužujú aj Španielsko, Bulharsko a Albánsko. Situáciu vo všetkých krajinách komplikujú pretrvávajúce vlny horúčav, dlhodobé sucho a silný vietor, ktoré vytvárajú ideálne podmienky na šírenie ohňa. Do hasiacich prác sa preto zapojili aj posily zo zahraničia v rámci európskeho mechanizmu rescEU. Slovenskí a českí hasiči s leteckou technikou už zasahovali v Bulharsku a v súčasnosti pomáhajú svojim kolegom v Albánsku.

