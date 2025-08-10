Pravda Správy Svet V Turecku sa triasla zem, zrútilo sa niekoľko budov

V Turecku sa triasla zem, zrútilo sa niekoľko budov

Zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo v nedeľu večer severozápadné Turecko. Pocítili ho aj v Istanbule, vzdialenom 200 kilometrov od epicentra, a turecké médiá informovali o viacerých zrútených budovách. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.

10.08.2025 20:36
turecko zemetrasenie Foto: ,
Ľudia odstraňujú trosky zrútenej budovy po zemetrasení v meste Sindirgi na severozápade Turecka 10. augusta 2025.
Turecký úrad krízového riadenia AFAD oznámil, že nasledovalo viacero dotrasov, z ktorých jeden mal magnitúdu 4,6. Obyvateľov vyzval, aby nevstupovali do poškodených budov.

Miestne médiá priniesli zábery viacerých zrútených budov v provincii Balikesir vrátane mesta Sindirgi ležiaceho neďaleko epicentra.

Ľudia sedia na troskách, keď záchranné tímy...
Záchranári vynášajú 8-ročného Ardu z trosiek...
+10Žena sedí na troskách, keď záchranné tímy...

Zemetrasenie pocítili vo viacerých veľkých mestách na západe krajiny, okrem Istanbulu aj v turistami vyhľadávanom Izmire.

Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté. Pri zemetrasení s magnitúdou 7,8 zahynulo vo februári 2023 na juhu krajiny viac ako 53 000 ľudí a zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Začiatkom júla si v tom istom regióne otrasy s magnitúdou 5,8 vyžiadali jednu obeť a 69 zranených.

