ANO naďalej vedie v prieskume, koalícia Spolu posilňuje aj po miliardovej bitcoinovej kauze

Na druhom mieste by skončila koalícia vládnych strán Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s podporou 21,3 % voličov. Tretiu priečku by obsadila SPD (13,2 %) a štvrté miesto patrí hnutiu STAN (10,5 %). Do parlamentu by sa dostali aj Piráti (8,1 %) a koalícia Stačilo! (KSČM + ČSSD) s rovnými 8 %.
Oproti minulému prieskumu si Babišovo ANO mierne pohoršilo o 0,4 percentuálneho bodu a zaznamenalo tak najslabší výsledok za posledné dva mesiace. Spolu naopak posilnilo o 0,5 bodu – a to napriek tomu, že posledné týždne dominovala médiám tzv. bitcoinová kauza exministra spravodlivosti Pavla Blažka.Čítajte viac Bývalý koordinátor v českej bitcoinovej kauze prelomil mlčanie: Rezort nemal kryptomenu prijať
Na jar 2025 otriasla českou politikou správa, že ministerstvo spravodlivosti prijalo 468 bitcoinov od odsúdeného obchodníka s drogami Tomáša Jiříkovského – v prepočte približne 1 miliardu korún (asi 39 miliónov eur). Údajný „dar“ vzbudil okamžité podozrenia z prania špinavých peňazí a nezákonného nakladania s majetkom z trestnej činnosti.
Pod tlakom médií a opozície podal 30. mája minister Blažek demisiu. Pre verejnosť bolo jeho odstúpenie signálom, že koalícia reaguje na krízy rýchlo, čo mohlo paradoxne zmierniť negatívny dopad kauzy na preferencie Spolu. Analytici tiež upozorňujú, že pri zložitých finančných prípadoch býva časový posun, kým sa úplne odrazia na voličských náladách.Čítajte viac Babiš pred voľbami vydal knihu, ale program tají. Najradšej by vládol sám. A môže inšpirovať Slovensko so zvyšovaním penzií?
Napriek vyšetrovaniu zostáva prípad neuzavretý. Otázky stále vyvoláva dôvod daru, spôsob rozdelenia bitcoinov na tretiny a aj to, kto tento postup navrhol. Kritici tvrdia, že koalícia sa kauze nepostavila dostatočne transparentne, iní zasa vidia rýchlu demisiu ako príklad politickej zodpovednosti.
Aj líder ANO Andrej Babiš čelil v minulosti sérii káuz, od podozrení z konfliktu záujmov po známy prípad Čapí hnízdo a otázky okolo európskych dotácií. Napriek tomu si dlhodobo udržuje pozíciu najpopulárnejšieho politika s najsilnejším hnutím.