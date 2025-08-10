Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu

„Toto je najlepší spôsob na ukončenie vojny a najlepšia cesta, ako to urobiť rýchlo,“ povedal premiér. „Nechcem tu rozprávať o presnom časovom harmonograme, no hovoríme o pomerne krátkom časovom horizonte, pretože máme záujem o ukončenie vojny,“ zdôraznil Netanjahu. Premiér odmietol vlnu kritiky namierenú proti rozhodnutiu vládneho kabinetu o kontrole Gazy a zdôraznil, že Izrael vojnu vyhrá „s pomocou alebo bez pomoci ostatných“, píše AFP.
Izraelský bezpečnostný kabinet schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v piatok ráno. Pred zasadnutím Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je podľa Netanjahua „rozbiť dve zostávajúce bašty (militantného hnutia) Hamas v meste Gaza a v centrálnych táboroch“ a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády. Zároveň by sa mali vytvoriť bezpečné koridory a zóny, aby civilisti mohli opustiť túto oblasť.
„Izrael nemá inú možnosť, ako dokončiť svoju prácu a poraziť Hamas. Dosiahli sme už veľký pokrok. Máme pod izraelskou vojenskou kontrolou asi 70 až 75 percent Gazy,“ povedal. „Zostávajú však ešte dve bašty… mesto Gaza a centrálne tábory v Al-Mawasi,“ dodal.
Netanjahu okrem toho v nedeľu oznámil, že povolí viacerým zahraničným novinárom prístup do Pásma Gazy v sprievode armády. Vstup do oblasti bol za uplynulých 22 mesiacov vojny prísne kontrolovaný a značne obmedzený. „Rozhodli sme sa a nariadili armáde, aby priviezla viac zahraničných novinárov,“ povedal predseda vlády.
„Je tu problém so zaistením bezpečnosti, ale myslím si, že je možné urobiť to zodpovedne a opatrne," priblížil. Premiér však neposkytol žiadne bližšie informácie o tomto pláne.
Hamas odsúdil premiérove vyjadrenia. „Netanjahu naďalej klame, zavádza a snaží sa pomýliť verejnosť. Všetko, čo Netanjahu na tlačovej konferencii povedal, je len séria lží a on nedokáže čeliť pravde. Namiesto toho sa snaží skresľovať a skrývať to,“ dodal predstaviť hnutia podľa AFP.
Izraelská armáda dnes v Pásme Gazy zabila 27 ľudí, pričom 11 z nich zastrelila, zatiaľ čo čakali na distribúciu humanitárnej pomoci pri centrách Humanitárnej nadácie pre Gazu (GHF), ktorú podporujú Spojené štáty a Izrael. Podľa agentúry AFP to uviedla civilná obrana v pásme.
Netanjahu čelí veľkému tlaku doma aj v zahraničí. V Izraeli panuje znepokojenie strán pre osud izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále v zajatí Hamasu. V zahraničí Izrael čelí kritike kvôli zdevastovanému Pásmu Gazy, kde podľa OSN viac ako dva milióny Palestínčanov ohrozuje rozsiahly hladomor, keďže Izrael neumožňuje prúdenie dostatočného množstva humanitárnej pomoci do enklávy.