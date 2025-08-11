ONLINE: Rutte: Treba brať do úvahy, že Rusi kontrolujú časť Ukrajiny. Senátor Graham: K nejakým výmenám území dôjde

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 265 dní
6:30 Podľa amerického republikánskeho senátora Lindseyho Grahama pôjde americký prezident Donald Trump na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom z pozície sily a bude dbať na potreby Európy a Ukrajiny, aby túto vojnu čestne ukončil.
“Som si istý, že prezident Trump dosiahne dobrú dohodu pre všetkých,” uviedol v rozhovore pre televíziu NBC.
Senátor v rozhovore pripomenul situáciu Východného a Západného Berlína po druhej svetovej vojne ako príklad, ako môže byť na určitý čas konflikt vyriešený. Takisto spomenul Severnú a Južnú Kóreu, ktoré sú v stave prímeria, ale k definitívnemu urovnaniu nedošlo.
“Chcem k vám byť úprimný, Ukrajina nevyženie všetkých Rusov a Rusko si všetko neudrží. Takže nakoniec dôjde k nejakým výmenám územia,” uviedol. Dobrá dohoda by zabezpečila, aby sa nezopakoval rok 2022, keď Rusko vpadlo na Ukrajinu.
“Za Bidenovej a Obamovej vlády Rusko zaútočilo. Mojím cieľom, a myslím si, že aj cieľom prezidenta Trumpa, je ukončiť to navždy. Ako by to vyzeralo? Dôjde k nejakým výmenám území, ale až po získaní bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, aby sa to už neopakovalo. Treba Putinovi jasne povedať, čo sa stane, ak to urobí tretí raz. Sankcie, ktoré by zničili jeho ekonomiku, ak by to niekedy zopakoval," uviedol senátor.
Senátor Lindsey Graham nedávno navrhol prijať legislatívu (Sanctioning Russia Act of 2025), ktorá zahŕňa zavedenie 500 % cla na dovoz tovarov z krajín, ktoré nakupujú ruskú ropu, zemný plyn, urán alebo iné energetické zdroje, ak Rusko odmietne rokovať o trvalom mieri na Ukrajine alebo poruší budúcu mierovú dohodu.
6:00 Pri rokovaniach o mierovom riešení rusko-ukrajinskej vojny bude len ťažko možné sa vyhnúť otázke budúcnosti ukrajinských území teraz ovládaných Ruskom. V rozhovore s americkou stanicou ABC to podľa agentúry DPA uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Rusko ovláda približne pätinu rozlohy Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach.
„Musíme v tejto chvíli vziať na vedomie, že Rusko kontroluje časť ukrajinského územia,“ povedal Rutte.
Po uzavretí prímeria podľa neho vyvstane otázka, ako ďalej postupovať v otázke územia pod kontrolou Ruska a v súvislosti s možnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu. Zároveň zdôraznil, že Ukrajina je zvrchovaný štát, ktorý o svojej geopolitickej budúcnosti rozhoduje sám.
Podľa Rutteho je dôležité rozlišovať medzi faktickým a právnym uznaním ruskej kontroly nad časťou ukrajinského územia. Možná dohoda by mohla napríklad konštatovať, že Rusko fakticky určité územia ovláda bez toho, aby táto kontrola bola uznaná právne. Ako príklad uviedol celé desaťročia trvajúci postoj Západu k sovietskej okupácii pobaltských štátov.
Rutteho vyhlásenie prichádza v čase, keď sa americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin pripravujú na osobné stretnutie na Aljaške 15. augusta, kde budú rokovať o situácii na Ukrajine.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii od februára 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň varoval, že akékoľvek riešenie rusko-ukrajinského konfliktu urobené bez účasti Ukrajiny bude riešením proti mieru. Dodal, že Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom.