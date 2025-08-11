Pravda Správy Svet Trump chce vyhnať bezdomovcov z Washingtonu, zvažuje nasadiť Národnú gardu

Trump chce vyhnať bezdomovcov z Washingtonu, zvažuje nasadiť Národnú gardu

Americký prezident Donald Trump sľúbil vyhnať bezdomovcov z Washingtonu a pozatvárať miestnych zločincov. Mieni tak urobiť napriek tvrdeniu starostky, že hlavné mesto Spojených štátov nezažíva nárast kriminality. Agentúra Reuters v tejto súvislosti uviedla, že hlava štátu zvažuje nasadenie Národnej gardy v hlavnom meste.

11.08.2025 06:25
Podrobnosti plánu zatiaľ nie sú jasné, ale podľa jedného amerického činiteľa Trumpova administratíva pripravuje nasadenie stoviek príslušníkov Národnej gardy do Washingtonu. Išlo by o rovnakú kontroverznú taktiku, ktorú Trump nedávno použil v Los Angeles na potlačenie protestov proti migračným úradom, a to napriek nesúhlasu kalifornských predstaviteľov. Činiteľ uviedol, že Trump ešte neurobil konečné rozhodnutie a že počet nasadených členov Národnej gardy i ich úlohy sa stále zvažujú.

„Bezdomovci sa musia okamžite vysťahovať,“ napísal republikánsky prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Dáme vám miesto, kde budete môcť zostať, ale ďaleko od hlavného mesta. Zločinci sa nemusia vysťahovať. Dáme vás do väzenia, kam patríte,“ dodal.

Na rozdiel od Kalifornie a ďalších štátov, kde zvyčajne guvernér rozhoduje o povolaní Národnej gardy, má prezident Spojených štátov priamu kontrolu nad Národnou gardou vo Washingtone. Jej vojaci boli nasadení napríklad v reakcii na udalosti zo 6. januára 2021, keď dav Trumpových podporovateľov vnikol do budovy Kapitolu.

Zdroj: Reuters

Biely dom podľa Reuters odmietol vysvetliť, aké právne právomoci by Trump použil na vysťahovanie ľudí z Washingtonu. Prezident zo zákona uplatňuje kontrolu len nad federálnymi pozemkami a budovami v meste.

Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová v nedeľu uviedla, že hlavné mesto „nezažíva nárast kriminality“. „Za posledné dva roky sme výrazne znížili násilnú kriminalitu v meste na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov,“ uviedla v stanici MSNBC.

Viac na túto tému: #Bezdomovectvo #Donald Trump #Národná garda