Austrália v septembri uzná Palestínu ako samostatný štát. Plán Izraela obsadiť mesto Gaza sa v BR OSN stretol s kritikou

Tlak na formálne uznanie palestínskej štátnosti v poslednom čase zosilnel. Rovnaký zámer v júli deklarovali Francúzsko a Kanada, zatiaľ čo Británia oznámila, že urobí to isté, ak Izrael nevyrieši humanitárnu krízu v Palestíne a nepristúpi na prímerie. Štáty svoje rozhodnutia odôvodňujú podporou dvojštátneho riešenia konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi.
Izrael možnosť uznania Štátu Palestína kritizuje a vníma ho ako odmenu pre palestínske teroristické hnutie Hamas, proti ktorému vedie od októbra 2023 vojnu v Pásme Gazy.
„Riešenie v podobe dvoch štátov je pre ľudstvo najväčšou nádejou, ako prelomiť kruh násilia na Blízkom východe a ukončiť konflikt, utrpenie a hladomor v Gaze,“ povedal Albanese s tým, že Austrália „uzná právo palestínskeho ľudu na vlastný štát“ na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Uznať Palestínsky štát zvažuje tiež Nový Zéland. Jeho premiér Winston Peters dnes uviedol, že konečné rozhodnutie urobí na Valnom zhromaždení OSN.Čítajte viac Netanjahu: Plán na obsadenie Gazy je najlepším spôsobom, ako ukončiť vojnu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu povedal novinárom, že väčšina izraelských občanov je proti vzniku Palestínskeho štátu, pretože sa domnievajú, že by to prinieslo vojnu, nie mier. Zároveň tisíce protestujúcich zaplnili ulice Tel Avivu, aby vyjadrili nesúhlas s jeho plánom obsadiť mesto Gaza.Čítajte viac Zlomový bod vojny: Izrael prevezme vojenskú kontrolu nad mestom Gaza. Británia, OSN a ďalší rozhodnutie kritizujú
„To, že európske krajiny a Austrália takto bez rozmyslenia skočia do tej pasce… je sklamaním a myslím, že je to vlastne hanebné, ale náš postoj to nezmení,“ povedal Netanjahu.
Plán Izraela obsadiť mesto Gaza sa v BR OSN stretol s kritikou
Ostrej kritike bol na nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN na úrovni veľvyslancov venovanom situácii v Pásme Gazy vystavený plán izraelskej vlády na obsadenie mesta Gaza. Zástupcovia piatich európskych štátov v spoločnom vyhlásení toto rozhodnutie odsúdili a vyzvali Izrael, aby ho prehodnotil a neimplementoval.
„Tiež upozorňujeme na to, že akýkoľvek pokus o anexiu alebo rozšírenie osád porušuje medzinárodné právo,“ uviedol slovinský veľvyslanec pri OSN Samuel Žgobar v mene Veľkej Británie, Dánska, Francúzska, Grécka a Slovinska. Dodal, že rozšírenie vojenských operácií len ďalej ohrozí životy všetkých civilistov vrátane životov zostávajúcich izraelských rukojemníkov.
Týchto päť krajín, ktoré požiadali o zvolenie mimoriadneho zasadnutia, tiež vyzvalo Izrael, aby poskytol rozšírený a bezpečný prístup k humanitárnej pomoci. Militantné hnutie Hamas musí byť podľa nich odzbrojené a nesmie mať vplyv na ďalší vývoj v Pásme Gazy. Oblasť by mala spravovať Palestínska samospráva, ktorá je zodpovedná za časti Západného brehu Jordánu.
Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr obvinil izraelskú vládu, že ignoruje stanoviská BR OSN. Po „oprávnenom odsúdení“ Izraela musia preto teraz nasledovať „spravodlivé kroky“, inak sú analýzy a opisy situácie v Pásme Gazy podľa neho bezvýznamné.Čítajte viac Pácha Izrael v Pásme Gazy genocídu? Expert na holokaust v tom má jasno
Za potrebné kroky Mansúr považuje rozšírenie dodávok potravín a liekov, prepustenie rukojemníkov držaných Hamasom, úplné stiahnutie Izraela z Pásma Gazy a vytvorenie medzinárodnej bezpečnostnej misie na ochranu obyvateľov v Palestíne.Čítajte viac Západ mení postoj k Palestínčanom. Dočkajú sa vlastného štátu?
Izrael spomínanú kritiku odmietol. Podľa zástupcu izraelského veľvyslanca pri OSN Bretta Jonathana Millera nemá Izrael v úmysle trvalo okupovať Gazu. „Toto je oslobodenie od brutálneho teroristického režimu,“ povedal. Hamas podľa neho zneužíva rukojemníkov a obyvateľstvo Pásma Gazy na upevnenie vlastnej pozície. Zdôraznil, že jeho krajina požaduje pre Pásmo Gazy civilnú vládu a odmieta vládu Hamasu alebo Palestínskej samosprávy.
Spojené štáty na zasadnutí Izrael tradične podporili. Podľa veľvyslankyne USA pri OSN Dorothy Sheaovej bolo rokovanie zneužité na obvinenie Izraela z genocídy. „Tieto obvinenia sú politicky motivované a kategoricky nepravdivé,“ povedala s tým, že to je propagandu Hamasu.