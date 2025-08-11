Pravda Správy Svet Japonsko po povodniach a zosuvoch nariadilo evakuáciu miliónom obyvateľov

Japonsko po povodniach a zosuvoch nariadilo evakuáciu miliónom obyvateľov

Japonské úrady vyzvali v pondelok milióny obyvateľov na evakuáciu z domovov po tom, čo silné dažde vyvolali na juhozápade krajiny povodne a zosuvy pôdy. Viacero ľudí je nezvestných.

11.08.2025 07:54
Na televíznych záberoch z rôznych obcí v prefektúre Kumamoto bolo vidieť domy, obchody i vozidlá zaplavené vodou vo výške približne jedného metra. V riekach stúpla hladina vody, ktorá potom strhávala autá i poškodzovala cesty.

V najväčšmi postihnutom meste Tamana v prefektúre Kumamoto spadlo len v priebehu šiestich hodín do skorého pondelkového rána miestneho času až 37 centimetrov zrážok, čo je pre danú oblasť rekordné, uviedol japonský meteorologický úrad.

„Situácia je život ohrozujúca a okamžite musí byť zaistená bezpečnosť,“ upozornil úrad a zároveň vyzval na ostražitosť aj v tých oblastiach, kde podobné katastrofy zvyčajne nehrozia.

Odporúčanie na evakuáciu a varovania boli vydané pre viac než tri milióny obyvateľov v juhozápadných oblastiach krajiny, uviedla agentúra pre zvládanie katastrof.

Najzávažnejšie varovania na evakuáciu sa vzťahujú na približne 384.000 obyvateľov najmä v prefektúre Kumamoto.

