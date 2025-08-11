Od januára bude propagácia komunizmu v Česku trestná. čo bude s komunistickou stranou?

Ako píše idnes.cz, podľa českého ústavného právnika Jana Kyselu sa ale ešte len uvidí, či sa reálne niečo zmení. Záležať bude na tom, čo všetko si súdy vyhodnotia ako šírenie komunizmu. Sami členovia KSČM sa tým vraj nenechajú nijako ovplyvniť. Formulácia, že je trestné založiť, podporovať alebo propagovať hnutie potlačujúce práva a slobodu človeka, bola v zákone už skôr (mnohí to už brali ako zákaz komunistov).
Po novom pred slovo hnutie pribudli spresňujúce prídavné mená „komunistické, nacistické a iné“. Pozmeňujúcim návrhom to presadili vládni poslanci na čele s Martinom Dlouhým z TOP 09. „Doteraz nedošlo k riadnemu vyrovnaniu sa s našou komunistickou minulosťou v trestnoprávnej rovine,“ vysvetľoval Dlouhý, prečo zákaz podpory komunizmu navrhol.Čítajte viac Komunisti chcú pre kosák a kladivo ochrannú známku, proti je petícia
Zákaz KSČM?
Novelu v júli podpísal prezident Petr Pavel. Za porušenie tohto paragrafu hrozí jeden až päť rokov väzenia. Ponúka sa otázka, čo to znamená pre budúcnosť KSČM. Podľa Dlouhého to priamo ku koncu strany nepovedie. „Žiadnu stranu tým zakázať nikto nemôže. Jedná sa o prečiny fyzických osôb,“ dodal poslanec TOP 09.
Strana by sa ale do budúcna mohla premenovať. Aspoň v to dúfa študentský vodca z novembra 1989 Martin Mejstřík. O takú zmenu sa usiloval dlhodobo, aj vplyvom jeho aktivity poslanci trestný zákonník navrhli upraviť.
„Je to nepriamy zákaz KSČM. Mali by skutočne zmeniť názov. Ďalej s tým súvisí zákaz propagácie komunistických symbolov, ktoré sa viažu k minulosti,“ myslí si Mejstřík. Po Novom roku chce podať trestné oznámenie na e-shop predávajúci tričká a ďalšie predmety s logami Stačilo!, KSČM aj napríklad práve s kosákom a kladivom alebo Leninom.
Zaviesť zákaz propagácie komunizmu požadovali aj Ústav pre štúdium totalitných režimov alebo Múzeum pamäte XX. storočia.
Ústavný právnik Kysela potvrdzuje, že zmena zákona môže KSČM k zmene názvu nakoniec prinútiť, nevidí to ale vôbec jednoznačne.
Kosáku a kladiva sa nevzdajú
Samotná KSČM novinku podľa jej hovorcu Romana Rouna považuje za „miernu diskrimináciu pred voľbami do Poslaneckej snemovne“. Strana si urobila vlastný právny výklad a nemyslí si, že by ich zmena mohla nejako zásadne postihnúť. Čakajú ale, že ich polícia začne na demonštráciách viac kontrolovať a že sa budú musieť pripraviť na právne bitky.
„Prinesie to len veľa práce právnikom. Bude záležať, aký vydá prvý súd rozsudok v prípade, keď bol niekto stíhaný za to, že je člen komunistickej strany a vystúpi napríklad pri príležitosti pripomienky oslobodenia Československa oslobodeneckou armádou s vlajkou s kosákom a kladivom,“ povedal.
Týchto vlajok sa komunisti vzdať nehodlajú. „Za nás to nič spoločné s propagáciou komunizmu nemá, tieto znaky používala Červená armáda v druhej svetovej vojne a my si pripomíname jej zásluhy,“ naznačil Roun, ako by prípadne argumentovali pred súdom.
Na to však Kysela namietol, že dnes sa objavuje aj názor, že Sovietsky zväz Československo neoslobodzoval, ale nahradil jednu nadvládu druhú." Z tohto uhla pohľadu nemusí byť argumentácia komunistov presvedčivá," upozornil Kysela.
Až päť rokov väzenia
České zákony presne uvádzajú, že kto založí, podporuje alebo propaguje nacistické, komunistické a iné hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd človeka, alebo hlása rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.