Ukrajina sa rúti do obrovskej pasce. Pás pevností drží Rusov 11 rokov, jeho pád môže zmeniť vojnu

Analytici upozorňujú, že takéto rozhodnutie by poskytlo ruskej armáde „mimoriadne výhodné postavenie na obnovenie útokov za oveľa priaznivejších podmienok, pričom by sa vyhla zdĺhavej boji o územie“.
„Ukrajinské ‚pásmo pevností' bolo za posledných 11 rokov hlavnou prekážkou územným ambíciám Kremľa na Ukrajine. Tvoria ho štyri veľké mestá a niekoľko menších miest a obcí, ktoré sa tiahnu zo severu na juh pozdĺž diaľnice H-20 medzi Kosťantynivkou a Slovianskom, s predvojnovým počtom obyvateľov viac než 380 537," vysvetľuje ISW.
Obranný pás má dĺžku približne 50 kilometrov. Na severe ho tvoria Sloviansk a Kramatorsk, ktoré sú kľúčovými logistickými centrami. Na juhu ho dopĺňajú Družkivka, Oleksiievo-Družkivka a Kosťantynivka.
Ukrajinské sily začali v týchto mestách budovať obranné pozície po ich oslobodení v lete 2014 od proruských ozbrojencov, ktorí v apríli toho roku obsadili Sloviansk, Kramatorsk, Družkivku a Kosťantynivku. Odvtedy do opevnení investovali čas, peniaze a úsilie, čím vznikla rozsiahla obranná infraštruktúra.
ISW zároveň upozorňuje, že ruská armáda by „s najväčšou pravdepodobnosťou porušila akékoľvek budúce prímerie alebo mierovú dohodu" a obnovila agresiu, pokiaľ by dohoda neobsahovala spoľahlivé mechanizmy monitorovania a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.
Téma územných ústupkov sa objavila po vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v súvislosti s mierovou dohodou o Ukrajine hovoril o „výmenách území na obojstranný prospech“. Agentúra Bloomberg informovala, že na stretnutie Vladimira Putina a Trumpa sa pripravuje dohoda, ktorá by podľa nej nebola pre Ukrajinu priaznivá. Podľa zdrojov má Putin požadovať úplné stiahnutie ukrajinských síl z Doneckej a Luhanskej oblasti a vzdanie sa Krymu. Moskva by na oplátku zastavila ofenzívu v Chersonskej a Záporožskej oblasti „po súčasné línie frontu“, pripomína agentúra UNIAN.