Skupina školákov dobila muža v lese. Nalákala ho tam ich 13-ročná kamarátka, s ktorou si dopisoval

V lesoch pri meste Adamov na Blanensku v Česku došlo k otrasnému útoku. Skupina najmenej štyroch školákov tam podľa videozáznamu brutálne napadla muža, ktorý sa nedokázal brániť. Polícia už pozná totožnosť všetkých účastníkov incidentu a prípad intenzívne vyšetruje.

11.08.2025 13:25
debata (6)

Incident, ktorý sa dostal na verejnosť v nedeľu večer prostredníctvom stanice CNN Prima News, sa odohral priamo v lese. Na záberoch, ktoré má televízia k dispozícii, je vidieť, ako tínedžeri najskôr muža strkajú a udierajú rukami. Potom ho kopú, zrážajú na zem, bijú päsťami a jeden z útočníkov používa teleskopický obušok.

Video
Archívne video

Muž sa v úvode nebránil a snažil sa len kryť pred údermi. Neskôr sa mu podarilo postaviť a ujsť na cestu vedúcu z lesa.

Podľa informácií televízie bol motívom útoku údajný online kontakt obete s 13-ročným dievčaťom. Tá ho mala vylákať do lesa, kde na neho čakali jej kamaráti. Následne ho spoločne brutálne zbili.

„Kriminalisti sa vecou začali zaoberať. V tejto chvíli máme zistenú totožnosť účastníkov konfliktu a pracujeme na jeho úplnom objasnení. Keďže ide o neplnoletých, spolupracujeme aj s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí,“ uviedol český policajný hovorca Pavel Šváb.

Kedy presne sa útok stal, polícia neuviedla. Prípad je zatiaľ kvalifikovaný ako ohrozovanie výchovy dieťaťa, no právna kvalifikácia sa môže počas vyšetrovania zmeniť. Prebiehajú výsluchy a ďalšie procesné úkony.

