Maďar pašoval z Ekvádoru 6,5 kila kokaínu so zubárskymi nástrojmi

Colníkov na podozrivú príručnú batožinu cestujúceho upozornili policajti. V balíku so stomatologickým zariadením našli ukrytých 6 540 gramov podozrivých omamných látok.
Testy potvrdili, že išlo o kokaín, ktorého hodnota na čiernom trhu dosahuje takmer 200 miliónov forintov (505 204 eur).
Príslušníci NAV cestujúceho podozrivého zo spáchania trestného činu a zaistené drogy odovzdali Riaditeľstvu letiskovej polície (RRI).