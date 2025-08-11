Pravda Správy Svet Maďar pašoval z Ekvádoru 6,5 kila kokaínu so zubárskymi nástrojmi

Občan Maďarska sa počas letu z Ekvádoru cez Istanbul do Budapešti pokúsil prepašovať vyše šesť kilogramov kokaínu. Národný úrad pre dane a clá (NAV) v pondelok pre agentúru MTI uviedol, že kontraband odhalili colníci na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

11.08.2025 13:43
Colníkov na podozrivú príručnú batožinu cestujúceho upozornili policajti. V balíku so stomatologickým zariadením našli ukrytých 6 540 gramov podozrivých omamných látok.

Testy potvrdili, že išlo o kokaín, ktorého hodnota na čiernom trhu dosahuje takmer 200 miliónov forintov (505 204 eur).

Príslušníci NAV cestujúceho podozrivého zo spáchania trestného činu a zaistené drogy odovzdali Riaditeľstvu letiskovej polície (RRI).

Viac na túto tému: #Maďarsko #Ekvádor #pašovanie drog