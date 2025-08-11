Pravda Správy Svet Pri chorvátskej Jesenici neďaleko Splitu vypukol rozsiahly požiar

Rozsiahly požiar prepukol v noci na dnešok pri chorvátskom meste Jesenice východne od Splitu, píšu médiá. Do záchranných akcií bola povolaná viac ako stovka hasičov, zatiaľ čo úrady uzavreli cesty a vyzvali obyvateľov na evakuáciu.

11.08.2025 13:59
požiar Foto:
Hasičské lietadlo hasí lesný požiar v Jeseniciach v Chorvátsku v pondelok 11. augusta 2025.
Oheň vypukol o 2:54 SELČ ráno nad Jesenicou v oblasti Staro Selo. Zhruba 150 hasičov s 50 autami bojujú podľa serveru Croatia Week od ranných hodín s plameňmi. Pomáhajú im aj kanadskí hasiči, píše štátna televízia HRT.

Hrozilo, že požiar zničí niekoľko domov, hasičom sa ich ale podarilo pred plameňmi uchrániť. Situácia zostáva podľa šéfa hasičského zboru z neďalekého mestečka Dugi Rat vážna. Šírenie požiaru sa ale hasičom dnes dopoludnia podarilo zastaviť, cituje HRT šéfa hasičov Slavka Tucakoviča.

Mnoho ľudí úrady z preventívnych dôvodov evakuovali a uzavretá je aj časť jednej z najdôležitejších ciest v krajine, D8, píše ďalej Croatia Week.

S lesnými požiarmi zápasí aj Albánsko, kde od minulého mesiaca zničil oheň 33.735 hektárov pôdy, píše agentúra AFP. Do krajiny odleteli v nedeľu na pomoc s likvidáciou požiarov aj českí hasiči.

