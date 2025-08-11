Pri chorvátskej Jesenici neďaleko Splitu vypukol rozsiahly požiar

Oheň vypukol o 2:54 SELČ ráno nad Jesenicou v oblasti Staro Selo. Zhruba 150 hasičov s 50 autami bojujú podľa serveru Croatia Week od ranných hodín s plameňmi. Pomáhajú im aj kanadskí hasiči, píše štátna televízia HRT.
Hrozilo, že požiar zničí niekoľko domov, hasičom sa ich ale podarilo pred plameňmi uchrániť. Situácia zostáva podľa šéfa hasičského zboru z neďalekého mestečka Dugi Rat vážna. Šírenie požiaru sa ale hasičom dnes dopoludnia podarilo zastaviť, cituje HRT šéfa hasičov Slavka Tucakoviča.
Mnoho ľudí úrady z preventívnych dôvodov evakuovali a uzavretá je aj časť jednej z najdôležitejších ciest v krajine, D8, píše ďalej Croatia Week.
S lesnými požiarmi zápasí aj Albánsko, kde od minulého mesiaca zničil oheň 33.735 hektárov pôdy, píše agentúra AFP. Do krajiny odleteli v nedeľu na pomoc s likvidáciou požiarov aj českí hasiči.Čítajte viac Zlý manažment ničí Ochrid - 3,5 milióna rokov staré jazero, ktoré je pamiatkou UNESCO