Bez Kyjeva? Expert od stretnutia Trumpa s Putinomprielom neočakáva

Možno si ho podľa neho ťažko predstaviť bez priamej účasti Ukrajiny a európskych krajín. Politológ Jakub Dopieralla z Karlovej Univerzity by za prielom považoval, ak by sa podarilo zorganizovať stretnutie Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Experti to dnes oznámili na otázku ČTK. Putin a Trump sa majú stretnúť v piatok na Aljaške.
Bez účasti Zelenského budú akékoľvek závery ťažko akceptovateľné ako pre Ukrajinu, tak aj pre Európu, myslí si Kopecký. Trump sa podľa neho bude snažiť dosiahnuť zastavenie bojov, nebude však schopný vyjednať spravodlivé a trvalé riešenie konfliktu. „Obaja prezidenti určite vedia, že schôdzku budú môcť domácemu publiku prezentovať ako úspech. Putin ukáže, že nie je izolovaný a počíta sa s ním. Trump môže vyložiť akýkoľvek posun ako úspech. Jeho voliči väčšinou neočakávajú hodnotovo orientovanú zahraničnú politiku, ale ocenia akýkoľvek krok vedúci k umlknutiu zbraní a úspor.“Čítajte viac Od Clintona po Trumpa. Partnerstvo, sklamanie, nevraživosť. Ako sa menili vzťahy Putina so šéfmi Bieleho domu?
„Prezident Trump sa určite bude snažiť, aby ideálne výsledkom rokovaní bola aspoň nejaká forma predbežnej dohody o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou,“ uviedol Dopieralla. Je podľa neho veľmi diskutabilné, či sa to môže podariť. „V tejto chvíli sa Spojené štáty snažia dohodnúť, aby sa rokovania zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, s ktorým Vladimir Putin stretnutie dlhodobo odmieta s oficiálnym argumentom, že rokovania ešte dostatočne nepokročili. Ak by sa stretnutie Putina a Zelenského skutočne podarilo zorganizovať, bolo by to samo o sebe prielomom,“ podotkol.Čítajte viac Čo si myslí Kelloggova dcéra o Ukrajine? Varuje, aby Trump nedopadol ako britský líder, keď ustúpil Hitlerovi
Trump podľa Kopeckého vníma riešenie konfliktu na Ukrajine ako de facto európsky problém, vrátane potreby navýšiť výdavky na obranu. „Aj preto nemôže byť z podobných rokovaní Európa úplne vylúčená,“ dodal. „Ak dôjde k akejkoľvek dohode, členské štáty EÚ a európski členovia NATO ju následne budú musieť taktiež prijať, preto by s nimi detaily prípadného mierového usporiadania mali byť minimálne konzultované,“ uviedol Dopieralla. Európski lídri sa podľa neho boja, že Trump môže potenciálne Rusku ponúknuť skutočne zásadné ústupky napríklad v otázke územnej celistvosti Ukrajiny. „Čo je niečo, od čoho sa amerického prezidenta budú snažiť odradiť,“ doplnil.
Stretnutie na Aljaške je podľa expertov logickou voľbou, ide o miesto, kde k sebe majú obe krajiny najbližšie. „Zároveň ide o územie, ktoré si v roku 1867 USA kúpili od ruského impéria,“ poznamenal Kopecký. „Na jednej strane je to z diplomatického hľadiska pre USA výhoda "domáceho ihriska“, na druhej strane to ale znamená zo strany USA dosť ústretový krok, vzhľadom na to, že Putin nebol na území USA pozvaný už viac ako desať rokov," dodal Dopieralla.