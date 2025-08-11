Pravda Správy Svet Nezvyčajný incident: Vo Francúzsku museli odstaviť jednu z najväčších jadrových elektrární, roj medúz upchal čerpadlá

Jadrovú elektráreň Gravelines v severnej časti Francúzska v nedeľu odstavili po tom, ako roj medúz upchal štyri čerpadlá používané na chladenie reaktorov, uviedla energetická skupina EDF. Ide o jednu z najväčších elektrární v krajine, ktorú chladia z kanála napojeného na Severné more. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

11.08.2025 17:54
Jadrová elektráreň Gravelines Foto:
Jadrová elektráreň Gravelines vo Francúzsku
Tri bloky boli automaticky odstavené v nedeľu večer, štvrtá v pondelok ráno, uviedla EDF. Nemalo to žiadny vplyv na bezpečnosť zariadení, bezpečnosť personálu ani životné prostredie, uviedla spoločnosť na svojej webovej stránke. „Tieto odstavenia sú výsledkom masívneho a nepredvídateľného výskytu medúz vo filtračných bubnoch čerpacích staníc,“ vysvetlila.

Ďalšie dva bloky elektrárne dočasne nefungujú z dôvodu údržby. „Tímy elektrárne sú zmobilizované a v súčasnosti vykonávajú potrebnú diagnostiku a zásahy, aby mohli výrobné bloky opäť úplne bezpečne spustiť,“ uviedla EDF.

Podľa Reuters sa v okolí mesta Gravelines zvýšil počet medúz v dôsledku otepľovania vôd. „Medúzy sa rozmnožujú rýchlejšie, keď je voda teplejšia, a pretože oblasti ako Severné more sa otepľujú, reprodukčné obdobie sa stále predlžuje,“ uviedol Derek Wright, konzultant v oblasti morskej biológie z americkej Národnej správy pre oceány a atmosféru. EDF uviedla, že nepozná druh medúzy, ktorá spôsobila odstavenie.

