Pravda Správy Svet Výbuch v závode U.S. Steel v Pensylvánii uväznil ľudí pod troskami. Zranili sa desiatky osôb

Výbuch v závode U.S. Steel v Pensylvánii uväznil ľudí pod troskami. Zranili sa desiatky osôb

Výbuch v oceliarskom závode spoločnosti U.S. Steel neďaleko Pittsburghu v americkom štáte Pensylvánia si v pondelok vyžiadal desiatky zranených a pod troskami uväznil viacerých ľudí. Záchranári sa ich snažia vyslobodiť, uviedli tamojšie úrady.

11.08.2025 19:57
Pennsylvania / Plant / Explosion / Foto: ,
Oceliarsky závod spoločnosti U.S. Steel neďaleko Pittsburghu v americkom štáte Pensylvánia
debata

Požiar v koksárni v Clairtone vypukol o približne 10.51 h miestneho času (16.51 SELČ). Úrady uviedli, že desiatky ľudí utrpeli zranenia, pričom niektorých z nich previezli do nemocnice. Podrobnosti o ich stave zatiaľ neposkytli. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, záchranné práce však pokračujú.

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro na sociálnych sieťach oznámil, že jeho administratíva je v aktívnom kontakte s predstaviteľmi Clairtonu a Pensylvánskou agentúrou pre riadenie núdzových situácií. Pomoc ponúkla aj štátna polícia Pensylvánie.

Koksovňa Clairton, rozsiahly priemyselný závod pozdĺž rieky Monongahela južne od Pittsburghu, je považovaná za najväčšiu koksovňu v Severnej Amerike.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #výbuch #U.S. Steel #Pittsburg