Výbuch v závode U.S. Steel v Pensylvánii uväznil ľudí pod troskami. Zranili sa desiatky osôb

Požiar v koksárni v Clairtone vypukol o približne 10.51 h miestneho času (16.51 SELČ). Úrady uviedli, že desiatky ľudí utrpeli zranenia, pričom niektorých z nich previezli do nemocnice. Podrobnosti o ich stave zatiaľ neposkytli. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, záchranné práce však pokračujú.
Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro na sociálnych sieťach oznámil, že jeho administratíva je v aktívnom kontakte s predstaviteľmi Clairtonu a Pensylvánskou agentúrou pre riadenie núdzových situácií. Pomoc ponúkla aj štátna polícia Pensylvánie.
Koksovňa Clairton, rozsiahly priemyselný závod pozdĺž rieky Monongahela južne od Pittsburghu, je považovaná za najväčšiu koksovňu v Severnej Amerike.