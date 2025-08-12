Trump ohrozil náš blahobyt, sťažujú sa Švajčiari na príliš vysoké clá

Zatiaľ čo pre Európsku úniu zaviedol oveľa nižšie tarify vo výške 15 percent, Švajčiarsko sa dostalo na úroveň takých štátov ako Laos, Mjanmarsko či Sýria (clo 40–41 percent). Pre Bern to znamená nielen medzinárodné poníženie, ale aj veľké hospodárske straty.
Švajčiarske firmy zachvátila panika. Hodinky, lieky, zbrane, špičkové technológie, syry či čokolády. To všetko je tovar, ktorým si alpská krajina získala vo svete meno.
Výrobcovia ako farmaceutický gigant Roche, nadnárodná potravinárska spoločnosť Nestlé či producenti luxusných hodiniek Rolex a Swatch sú z Trumpových ciel zhrození. Priemyselný zväz technologického sektora Swissmem dokonca hovorí o „ohrození švajčiarskeho blahobytu“.
Tvrdá rana pre export
„Som ohromený. Tie clá nie sú založené na žiadnom racionálnom základe, sú svojvoľné. Toto rozhodnutie ohrozuje desaťtisíce pracovných miest v našom priemyselnom odvetví,“ uviedol pre médiá šéf zväzu Stefan Brupbacher.
Vysoké clá a slabý americký dolár podľa neho domácim firmám znemožnia, aby vo svojich aktivitách pokračovali zo Švajčiarska. Budú tak vraj nútené presunúť výrobu za hranice.
„Ťažko hľadať oprávnenie alebo vysvetlenie, prečo by pre Švajčiarsko mala platiť jedna z najvyšších colných sadzieb na svete,“ posťažovalo sa v stanovisku aj obchodné združenie Economiesuisse, ktoré zastupuje asi 100-tisíc švajčiarskych firiem. P
Podľa neho je rozhodnutie Bieleho domu nepochopiteľné aj preto, že krajina helvétskeho kríža je šiestym najdôležitejším investorom v USA. Švajčiarske spoločnosti dávajú prácu zhruba 400-tisíc Američanom.Čítajte viac 39-percentné clo od Trumpa: A Švajčiarsko zrazu zostalo osamotené. Rúbal Bern príliš vysoko?
Vyhlásenia, že Trumpove clá ohrozujú švajčiarsky blahobyt, majú opodstatnenie. Alpská krajina žije najmä z exportu a každý druhý švajčiarsky frank (CHF) zarobil pre domácu ekonomiku práve zahraničný obchod.
USA sú pritom pre Švajčiarsko najvýznamnejší exportný partner. Až 19 percent produktov „Made in Switzerland“, určených na vývoz, prúdi práve do Spojených štátov. Len hodiniek sa tam vlani vyviezlo za 4,3 miliardy CHF (v prepočte asi 4,6 miliardy eur).
Centrum ekonomického výskumu (KOF) v Zürichu odhadlo, že následkom uvalenia 39-percentných ciel môže hrubý domáci produkt Švajčiarska klesnúť o 0,3 až 0,6 percenta, a ak to postihne aj farmaceutický priemysel, môže sa znížiť dokonca až o 0,7 percenta.Čítajte viac Končí sa 500-ročná neutralita Švajčiarska? Bern sa chce spojiť s EÚ v obrane, tvrdí, že o svoju identitu nepríde
Hľadanie vinníka
Švajčiarsko je rozlohou síce menšia krajina ako Slovensko, ale má vyše deväť miliónov obyvateľov, ktorí sa tešia vysokej životnej úrovni.
Ohlasované scenáre vývoja preto znepokojujú nielen firmy a politikov, ale aj bežných ľudí. Prečo bol však Trump na túto krajinu taký tvrdý, že ju zaťažil vyššími clami ako Európsku úniu?
Ako informoval nemecký týždenník Spiegel, amerického prezidenta zrejme pobúril vysoký obchodný deficit. USA sú totiž až 238-krát väčšie a majú 38-krát viac obyvateľov ako Švajčiarsko, no dovoz z tejto krajiny bol vlani aj tak o 38,5 miliardy CHF (41,2 miliardy eur) vyšší ako americký vývoz opačným smerom.
Trump pritom ešte v apríli ohlasoval o niečo nižšie, iba 31-percentné clá pre Švajčiarsko. Politici v Berne verili, že sa im túto sadzbu podarí výrazne okresať a dosiahnu lepší výsledok ako Brusel, ale precenili svoje sily.
Vina padá hlavne na Karin Keller-Sutterovú, ministerku financií, ktorá je tohto roku spolkovou prezidentkou. Ide o rotujúcu, čisto formálnu a reprezentatívnu funkciu. Ministerka tak nie je skutočnou hlavou štátu a v cudzine je takmer neznáma.Čítajte viac Na švajčiarskej diaľnici pristáli a štartovali stíhačky. Neutrálne Švajčiarsko chce byť bojaschopné
Bern predpokladal, že ako bývalá krízová manažérka nájde spôsob, ako sa so šéfom Bieleho domu dohodnúť na lepších podmienkach. K stretnutiu však ani nedošlo, iba s ním telefonovala.
„Je zrejmé, že som si k nemu našla cestu,“ zvestovala verejnosti po prvom rozhovore v apríli. Svoju úlohu však zjavne precenila.
Keď totiž Trump pre televíziu CNBC začiatkom augusta opisoval svoj postoj k Švajčiarsku, spomenul i telefonát s „madam“, ako o nej hovoril, lebo si nepamätal jej meno.
Navyše ju mylne označil za predsedníčku vlády. „Rozprával som sa s premiérkou. Bola to milá žena, ale nechcela počúvať,“ zhodnotil.Čítajte viac Po Švajčiarsku ďalšia neutrálna krajina Európy investuje do obrany miliardy
Spolupráca s EÚ
Keller-Sutterová sa pred týždňom ešte pokúsila situáciu zachrániť a s ministrom hospodárstva Guyom Parmelinom, ktorý je aj spolkovým viceprezidentom, odletela do Washingtonu. Trumpovi chceli navrhnúť rôzne ústupky, aby znížil výšku tarify.
Hovorilo sa napríklad o možnom dovoze hovädzieho mäsa, hoci ho nepotrebujú, objednávke stovky stíhačiek F-35 namiesto plánovaných 36, importe tekutého p
lynu alebo preložení sídla Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) z Zürichu do amerického Miami. Práve prezident FIFA Gianni Infantino mal vraj sprostredkovať kontakt so šéfom Bieleho domu.
Ten si však na švajčiarsku delegáciu ani nenašiel čas, prijal ju len americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. „Misia“ za oceánom sa tak skončila fiaskom.
Na spolkovú prezidentku sa za to zniesla vlna kritiky. Sociálni demokrati (SP) jej vyčítali zle zvolenú „stratégiu dotieravosti“.
„Ukázala Trumpovi, že si môže robiť, čo chce. Nikdy sme sa mu nemali poddávať,“ citoval portál Blick spolupredsedníčku SP Matteu Meyerovú. „Pokus uchlácholiť Trumpa bol z politického hľadiska ľahkomyseľný. Nikdy nemal záujem o férové partnerstvo,“ dodala.Čítajte viac Trumpov ťahák prezradil viac ako slová. Dostanú sa na trh v EÚ americké autá bez schvaľovania?
Odborníci napriek tomu odmietajú, aby Bern reagoval protiopatreniami a zaviedol vysoké recipročné clá na americký tovar.
„Šli by na úkor vyšších cien pre naše obyvateľstvo a dovážajúce spoločnosti. Strelilli by sme si do vlastnej nohy,“ vysvetlil na sociálnych sieťach predseda liberálnej strany FDP Thierry Burkart.
„Okrem toho je otázne, do akej miery by švajčiarske clá skutočne uškodili americkej ekonomike. Opatrenia, ktoré majú malý účinok a nám samotným škodia, odmietam,“ zdôvodnil.
Priemyselný zväz technologického sektora Swissmem je presvedčený, že pomocnú ruku by mal podať štát. Napríklad reformami, ktoré zlepšia podmienky pre exportný priemysel, aby sa uľahčil prístup na iné trhy vo svete. Niektorí politici zase žiadajú štátnu pomoc na udržanie pracovných miest.
„Spoločnosti, ktoré to zasiahlo, teraz potrebujú možnosť skráteného úväzku (kurzarbeit), kým Trump neodíde – inak pracovné miesta zaniknú,“ navrhol podľa denníka Tages-Anzeiger poslanec Národnej rady za SP Eric Nussbaumer.
Americké clá sa však ukázali aj ako dobrý prostriedok na zbližovanie Švajčiarska s EÚ. Podľa expertov by sa tam mohla preložiť výroba švajčiarskych produktov, keďže vývoz odtiaľ by bol výhodnejší.
„Obchodovať s Trumpom nemá cenu. Teraz potrebujeme čo najskôr upraviť vzťah k EÚ. Ten, kto nechápe, že EÚ je najdôležitejším partnerom Švajčiarska, má klapky na očiach,“ zdôraznil pre Spiegel podpredseda sociálnych demokratov Jon Pult.