ONLINE: Zelenskyj: Putin sa nechystá na mier. Podľa The Telegraph Kyjev zváži nechať Rusku okupované územia

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 266 dní
6:00 V predvečer summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským lídrom Vladimirom Putinom na Aljaške sa v diplomatických kruhoch diskutuje o zmiernení postoja ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, uviedla ukrajinská agentúra Unian.
Ako píše denník The Telegraph s odvolaním sa na európske zdroje, Kyjev je pripravený zvážiť možnosť ukončenia nepriateľských akcií s faktickým uznaním ruskej kontroly nad už okupovanými územiami v Luhanskej, Doneckej, Záporožskej, Chersonskej oblasti a na Kryme.
Tento scenár, ktorý podporujú aj niektoré európske hlavné mestá, predpokladá zmrazenie frontovej línie a poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine vrátane dodávok zbraní a perspektívy vstupu do NATO. Zelenskyj zároveň zdôrazňuje, že žiadne dohody by nemali obsahovať ďalšie územné ústupky, uviedol Unian.
K nadchádzajúcim rokovaniam sa v pondelok vyjadril aj nemecký šéf diplomacie Johann Wadephul, ktorý podľa DPA odmietol špekulácie o tom, že by Kyjev mohol Rusku odstúpiť časť svojho územia. Možnú výmenu území medzi znepriatelenými krajinami v pondelok naznačil Trump.
„Násilie nesmie posúvať hranice,“ napísal Wadephul na X. Nemecko podľa neho podporuje cieľ amerického prezidenta ukončiť vojnu na Ukrajine. Výsledkom však musí byť spravodlivý a trvalý mier.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa podľa informácií ukrajinských tajných služieb „rozhodne nepripravuje na prímerie alebo ukončenie vojny“ a naopak ruské jednotky sa pripravujú na nové ofenzívne operácie. Prezident Ukrajiny to povedal vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na sociálnej sieti X.
„Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Rusi dostali signál, aby sa pripravili na povojnovú situáciu. Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravu na nové útočné operácie,“ tvrdí ukrajinská hlava štátu.
Zelenskyj sa tak vyjadril štyri dni pred nachádzajúcim stretnutím Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške Podľa prezidenta Ukrajiny je „Putin odhodlaný prezentovať stretnutie s Amerikou len ako svoje osobné víťazstvo a potom pokračovať v konaní presne tak ako doteraz a vyvíjať na Ukrajinu rovnaký tlak ako doteraz.“