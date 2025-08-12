Pravda Správy Svet Proruský podnikateľ ponúka Moldavčanom platby za protivládne protesty

Proruský podnikateľ ponúka Moldavčanom platby za protivládne protesty

Proruský podnikateľ na úteku Ilan Šor ponúka Moldavčanom platby za účasť na protivládnych protestoch. Napísala to agentúra Reuters, podľa ktorej sa tento politik usiluje o podkopanie proeurópskej moldavskej vlády pred parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na koniec septembra. Moldavská polícia označila Šorovu výzvu za podnecovanie k trestnej činnosti a varovala obyvateľov, že ak na jeho ponuku pristúpia, riskujú vyšetrovanie.

12.08.2025 08:55
debata (6)

Šor podľa Reuters ponúkol Moldavčanom denné platby, ktoré by mesačne mohli dosiahnuť v prepočte vyše 2500 eur, ak sa od soboty zapoja do protestov proti vláde. Účty pre platby bude podľa neho možné otvoriť priamo na mieste protestu.

Zaútočí Rusko z Podnesterska na Ukrajinu a Moldavsko?
Video
Archívne video.

Šor, na ktorého sa vzťahujú západné sankcie za snahy o destabilizáciu Moldavska, žije v zahraničí, podľa agentúry AFP sa uchýlil do Ruska.

Maia Sanduová Čítajte viac Sanduová varuje: Rusko chce ovládnuť Moldavsko, septembrové voľby rozhodnú o budúcnosti krajiny

Moldavské úrady ho už vlani obvinili z toho, že posielal do krajiny peniaze v snahe ovplyvniť voličov, aby hlasovali v referende o Európskej únii proti vstupu krajiny do bloku. Šor pochybenie odmietol, platby boli podľa neho legálne. Predvlani moldavský súd Šora v jeho neprítomnosti uznal za vinného z podielu na bankovej krádeži v hodnote jednej miliardy dolárov a vymeral mu 15 rokov väzenia. Úrady tiež zakázali jeho politickú stranu Šor.

putin, Jevgenija Guculová Čítajte viac Už bola na letisku. Moldavský súd vzal do väzby šéfku Gagauzska, tá žiada Putina o pomoc

Pred pár dňami moldavský súd vymeral sedem rokov väzenia prokremeľskej hlave autonómneho Gagauzska Evghenii Gutsulovej za prevádzanie peňazí z Ruska na financovanie strany Šor. Gutsulová poprela previnenie a už skôr požiadala o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.

NATO v Moldavsku na Rusov vytiahlo rýchly trojzubec
Video
Archívne video.

Moldavsko, kde žije okolo 2,5 milióna obyvateľov, patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Súčasná prozápadná moldavská vláda opakovane obviňuje Moskvu zo zasahovania do vnútorných záležitostí bývalej sovietskej krajiny, aby ju udržala vo svojej sfére vplyvu a zmarila jej snahu vstúpiť do Európskej únie do roku 2030. Moskva obvinenia odmieta.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moldavsko