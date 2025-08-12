Proruský podnikateľ ponúka Moldavčanom platby za protivládne protesty

Šor podľa Reuters ponúkol Moldavčanom denné platby, ktoré by mesačne mohli dosiahnuť v prepočte vyše 2500 eur, ak sa od soboty zapoja do protestov proti vláde. Účty pre platby bude podľa neho možné otvoriť priamo na mieste protestu.
Šor, na ktorého sa vzťahujú západné sankcie za snahy o destabilizáciu Moldavska, žije v zahraničí, podľa agentúry AFP sa uchýlil do Ruska.Čítajte viac Sanduová varuje: Rusko chce ovládnuť Moldavsko, septembrové voľby rozhodnú o budúcnosti krajiny
Moldavské úrady ho už vlani obvinili z toho, že posielal do krajiny peniaze v snahe ovplyvniť voličov, aby hlasovali v referende o Európskej únii proti vstupu krajiny do bloku. Šor pochybenie odmietol, platby boli podľa neho legálne. Predvlani moldavský súd Šora v jeho neprítomnosti uznal za vinného z podielu na bankovej krádeži v hodnote jednej miliardy dolárov a vymeral mu 15 rokov väzenia. Úrady tiež zakázali jeho politickú stranu Šor.Čítajte viac Už bola na letisku. Moldavský súd vzal do väzby šéfku Gagauzska, tá žiada Putina o pomoc
Pred pár dňami moldavský súd vymeral sedem rokov väzenia prokremeľskej hlave autonómneho Gagauzska Evghenii Gutsulovej za prevádzanie peňazí z Ruska na financovanie strany Šor. Gutsulová poprela previnenie a už skôr požiadala o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina.
Moldavsko, kde žije okolo 2,5 milióna obyvateľov, patrí k najchudobnejším štátom v Európe. Súčasná prozápadná moldavská vláda opakovane obviňuje Moskvu zo zasahovania do vnútorných záležitostí bývalej sovietskej krajiny, aby ju udržala vo svojej sfére vplyvu a zmarila jej snahu vstúpiť do Európskej únie do roku 2030. Moskva obvinenia odmieta.