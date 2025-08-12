Orbán opäť proti zvyšku EÚ. Nepripojil sa k vyhláseniu o Ukrajine

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok na Facebooku zdôvodnil, prečo nepodporil utorňajšie spoločné vyhlásenie 26 lídrov členských štátov Európskej únie týkajúce sa budúcnosti Ukrajiny. Podľa jeho slov sa totiž dokument snaží stanoviť podmienky pre rokovania, na ktoré lídri EÚ neboli ani pozvaní, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Predtým, než európsky liberálno-mainstreamový zbor opäť začne spievať pesničku o ‚Putinovej bábke‘, rád by som sa podelil o to, prečo som nemohol v mene Maďarska podporiť toto vyhlásenie,“ píše maďarský premiér.
Dokument sa podľa neho pokúša určiť podmienky rokovaniam, na ktoré vodcov Únie ani nepozvali. „Je smutné, že EÚ bola odsunutá na vedľajšiu koľaj. Čo by však bolo ešte horšie, keby sme vydávali pokyny z lavičky mimo ihriska. Jediným rozumným krokom pre lídrov EÚ je iniciovať summit EÚ-Rusko podľa vzoru stretnutia USA-Rusko. Dajme šancu mieru!“ uzavrel Orbán.
„My, lídri Európskej únie, vítame úsilie prezidenta Trumpa smerom k ukončeniu ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru a bezpečnosti pre Ukrajinu,“ uviedli vo vyhlásení.
Lídri poznamenali, že spravodlivý a trvalý mier, ktorý prináša stabilitu a bezpečnosť, musí rešpektovať medzinárodné právo vrátane princípov nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti a toho, že medzinárodné hranice nesmú byť menené silou.
„Ukrajinský ľud musí mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti. Cesta k mieru na Ukrajine sa nemôže rozhodovať bez Ukrajiny. Zmysluplné rokovania sa môžu uskutočniť len v kontexte prímeria alebo zníženia nepriateľských akcií,“ vyhlásili.Čítajte viac Od Clintona po Trumpa. Partnerstvo, sklamanie, nevraživosť. Ako sa menili vzťahy Putina so šéfmi Bieleho domu?
Vojna na Ukrajine má podľa eurobloku širšie dôsledky pre európsku a medzinárodnú bezpečnosť. „Zdieľame presvedčenie, že diplomatické riešenie musí chrániť životne dôležité bezpečnostné záujmy Ukrajiny a Európy,“ konštatovali lídri štátov EÚ.Čítajte viac Bez Kyjeva? Expert od stretnutia Trumpa s Putinom prielom neočakáva
EÚ tvrdí, že bude v koordinácii so Spojenými štátmi a ďalšími partnermi naďalej poskytovať politickú, finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú pomoc Ukrajine, ktorá „uplatňuje svoje prirodzené právo na sebaobranu“. Euroblok bude podľa vyhlásenia aj naďalej presadzovať a uplatňovať reštriktívne opatrenia voči Rusku.
Ukrajina, ktorá je schopná sa účinne brániť, je neoddeliteľnou súčasťou akýchkoľvek budúcich bezpečnostných záruk, tvrdia európski lídri. EÚ a členské štáty sú podľa vyhlásenia pripravené naďalej prispievať k bezpečnostným zárukám v súlade s medzinárodným právom.
„Európska únia zdôrazňuje prirodzené právo Ukrajiny rozhodovať o svojom vlastnom osude a bude naďalej podporovať Ukrajinu na jej ceste k členstvu EÚ,“ uzavrela Rada EÚ.Čítajte viac Čaká USA s Trumpom občianska vojna či fašizmus? Expert vidí skôr iný scenár
Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin budú v piatok 15. augusta hovoriť na Aljaške o možnom mierovom riešení tri a pol roka trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý nie je pozvaný, sa rovnako ako západní partneri obáva, že o budúcnosti Ukrajiny sa rozhodne bez jej účasti a že takáto dohoda by vyžadovala, aby Kyjev odstúpil Moskve svoje územia.