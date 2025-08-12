Informáciu priniesol denník The New York Times (NYT), ktorý sa odvoláva na vyjadrenia vojakov oboznámených s udalosťou. Jeden preživší vojak povedal, medzi obeťami boli nováčikovia z rôznych krajín vrátane USA, Kolumbie, Taiwanu a Dánska.
Útok sa odohral presne v čase obeda, keď vojaci sedeli v jedálni. Jeden z amerických nováčikov z Floridy, ktorý si prial zostať v anonymite, opísal výbuch ako „najhlučnejší, aký kedy zažil." Zástupca Medzinárodnej légie ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorej jednotka bola cieľom útoku, potvrdil, že vyšetrovanie incidentu stále pokračuje.
NYT ďalej uvádza, že v poslednej dobe prichádza do Ukrajiny veľa nováčikov z Južnej Ameriky, pričom kolumbijskí muži sú motivovaní finančnou odmenou, ktorá výrazne prevyšuje ich zárobky v domovine, napriek vysokým rizikám nasadenia.
Podľa denníka dostávajú zahraniční vojaci rovnaký plat ako ich ukrajinskí kolegovia – základný mesačný plat sa pohybuje od 1000 do 1750 dolárov, k čomu sa pridávajú bojové príspevky, ktoré môžu dosiahnuť až 3000 dolárov mesačne.
V poslednom období sa výrazne zvýšil počet útokov na výcvikové tábory a ďalšie objekty Ozbrojených síl Ukrajiny, pripomína agentúra UNIAN.