Pravda Správy Svet Najsmrteľnejší úder Ruska na ukrajinskú kasáreň so zahraničnými regrútmi. Americký denník odhalil podrobnosti útoku

Najsmrteľnejší úder Ruska na ukrajinskú kasáreň so zahraničnými regrútmi. Americký denník odhalil podrobnosti útoku

Ruské sily opakovane útočili na ukrajinských vojakov počas ich pobytu vo vojenských akadémiách, kasárňach a na cvičiskách. Jedným z najsmrtiacejších útokov sa stal útok ruskou raketou na jedáleň výcvikového tábora neďaleko mesta Kropyvnyckyj 21. júla, pri ktorom zahynulo približne 12 zahraničných dobrovoľníkov Ozbrojených síl Ukrajiny.

12.08.2025 12:12
debata (2)
Rusi ukázali útok Iskanderom na ukrajinské cvičisko
Video
Archívne video. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

Informáciu priniesol denník The New York Times (NYT), ktorý sa odvoláva na vyjadrenia vojakov oboznámených s udalosťou. Jeden preživší vojak povedal, medzi obeťami boli nováčikovia z rôznych krajín vrátane USA, Kolumbie, Taiwanu a Dánska.

Útok sa odohral presne v čase obeda, keď vojaci sedeli v jedálni. Jeden z amerických nováčikov z Floridy, ktorý si prial zostať v anonymite, opísal výbuch ako „najhlučnejší, aký kedy zažil.“ Zástupca Medzinárodnej légie ukrajinskej vojenskej rozviedky, ktorej jednotka bola cieľom útoku, potvrdil, že vyšetrovanie incidentu stále pokračuje.

Veronika Osincevová Čítajte aj Prežila útok ruskej rakety aj pád z 30-metrovej výšky. Mladá Ukrajinka ušla hrobárovi z lopaty

NYT ďalej uvádza, že v poslednej dobe prichádza do Ukrajiny veľa nováčikov z Južnej Ameriky, pričom kolumbijskí muži sú motivovaní finančnou odmenou, ktorá výrazne prevyšuje ich zárobky v domovine, napriek vysokým rizikám nasadenia.

Podľa denníka dostávajú zahraniční vojaci rovnaký plat ako ich ukrajinskí kolegovia – základný mesačný plat sa pohybuje od 1000 do 1750 dolárov, k čomu sa pridávajú bojové príspevky, ktoré môžu dosiahnuť až 3000 dolárov mesačne.

Delostrelecká prestrelka: Zuzana 2 s chirurgickou presnosťou vyradila ruské delo
Video
Zdroj: NGU

V poslednom období sa výrazne zvýšil počet útokov na výcvikové tábory a ďalšie objekty Ozbrojených síl Ukrajiny, pripomína agentúra UNIAN.

Regrúti z 3. útočnej brigády trénujú v...
Regrúti z 3. útočnej brigády trénujú v...
+12Regrúti z 3. útočnej brigády trénujú v...
Ukrajinský vojak, vojna, vojna na Ukrajine, Kyjev, bojovník, Čítajte aj Ukrajina sa rúti do obrovskej pasce. Pás pevností drží Rusov 11 rokov, jeho pád môže zmeniť vojnu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #výcvikové stredisko #Ukrajina #vojna na Ukrajine