Zmätený Trump: Vyhlásil, že v piatok pôjde do Ruska. Chválil Rusko za vojnové úspechy a kritizoval Zelenského

Ako upozornil portál idnes.cz, Trump na pondelňajšej tlačovej konferencii hovoril o tom, že kvôli vysokej kriminalite vo Washingtone je nutné podriadiť tamojšiu políciu kontrole federálnej vlády a vyslať Národnú gardu, aby obnovila právo a poriadok. „Je pre mňa trápne tu byť. Idem vidieť Putina. Idem v piatok do Ruska. Nepáči sa mi tu byť a hovoriť, aké nebezpečné, špinavé a nechutné toto kedysi krásne hlavné mesto je.“
Že pôjde do Ruska, Trump na tlačovej konferencii zmienil ešte raz. Zároveň však vyhlásil, že je od Putina úctivé, že mieri do Ameriky, je teda možné, že je zmätený. Moskva už skôr uviedla, že Trumpa pozvala do Ruska. A Aljaška bola ruská do roku 1867, čo mohlo Trumpa zmiasť.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Zelenskyj na summit nie je pozvaný. Chcel by však, aby sa aj on s Putinom neskôr stretol.
Trump naznačil, že za vojnu môže Zelenskyj a rozhoduje za Ukrajincov
Trump opätovne naznačil, že za vojnu môže práve ukrajinský prezident. „So Zelenským vychádzam dobre, ale nesúhlasím s tým, čo urobil, veľmi, veľmi silno nesúhlasím. Táto vojna sa nikdy nemala stať,“ povedal Trump. „Trochu ma hnevá, že Zelenskyj povedal „musím získať ústavný súhlas“,“ dodal s jasnou narážkou na jeho slová, že ústava Ukrajiny znemožňuje vzdať sa ukrajinského územia.
„Má súhlas na to, aby šiel do vojny a všetkých zabil, ale potrebuje súhlas na výmenu územia. Pretože k nejakej výmene územia dôjde,“ uviedol Trump s tým, že to bude pre „dobro Ukrajiny“, ale bude tam aj niečo zlé a žiadna strana nebude úplne spokojná.
Rusko je vojnový národ a Orbán maďarský prezident
Trump zároveň vyzdvihol ruské vojenské schopnosti. „Rusko je vojnový národ. To je, čo robia, bojujú v množstve vojen. Môj priateľ mi povedal, že Rusi sú tvrdí, pretože pokračujú v bojoch. Porazili Hitlera, tak ako my. Porazili Napoleona. Robia to už dlho,“ vyhlásil americký prezident.
Pokračoval, že sa spýtal „veľmi, veľmi šikovného muža“, maďarského premiéra Viktora Orbána, či Ukrajina môže Rusko poraziť. Premiér, ktorého Trump mylne označil za hlavu Maďarska, sa naňho vraj pozrel s výrazom „Čo to je za hlúpu otázku?“.
„Čína ťa porazí cez obchod, Rusko prostredníctvom vojny,“ citoval Trump Orbána s tým, že to je „veľmi zaujímavé vyhlásenie“. Následne ale zdôraznil, že jeho Čína obchodne neporazila.
Trump však nevedomky pripustil, že ruské vojnové schopnosti majú rezervy. „Po diaľnici by boli (ruské tanky) za štyri hodiny v Kyjeve. Nejaký ruský generál ale urobil brilantné rozhodnutie ísť cez poľnohospodársku pôdu. A uviazli v bahne,“ uviedol Trump. „Neviem, kto ten generál bol, ale ako poznám Vladimira, už pravdepodobne nie je nikde blízko,“ povedal šéf Bieleho domu, čím vyvolal smiech amerického ministra obrany Petea Hegsetha.