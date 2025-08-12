Pravda Správy Svet Rodiny obetí streľby na pražskej univerzite majú právo vidieť vyšetrovacie spisy, rozhodol Ústavný súd

Rodiny obetí streľby na pražskej univerzite majú právo vidieť vyšetrovacie spisy, rozhodol Ústavný súd

Pozostalí po obetiach streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) majú právo na informácie z vyšetrovania Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS). V utorok to vo svojom rozhodnutí uviedol český Ústavný súd ÚS), podľa ktorého inšpekcia nekonala v súlade so zákonom, keď rodičom obetí neumožnila nazrieť do spisu. Rodičia chceli vedieť, ako GIBS preverila postup polície pri zásahu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

12.08.2025 12:22
debata

Polícia svoje rozhodnutie neumožniť rodičom nazrieť do spisu GIBS zdôvodnila tým, že vo veci nezačala trestné konanie. Otec jednej z obetí preto podal podnet na mestské štátne zastupiteľstvo, aby preskúmalo postup inšpekcie, pretože sa domnieval, že nie je zákonný. U mestského ani vrchného štátneho zastupiteľstva však neuspel. So sťažnosťou sa preto obrátil na Ústavný súd a ten jej čiastočne vyhovel.

Streľba v Prahe, polícia útočníka zlikvidovala
Video

Otec zomrelého dievčaťa sa podľa súdu po celý čas domáhal len toho, aby vyšetrovanie – bez ohľadu na jeho výsledok – prebiehalo transparentne, čo malo byť dosiahnuté práve sprístupnením spisu. „Ústavný súd dospel k záveru o porušení práv sťažovateľa a inšpekcii prikázal, aby otcovi zastreleného dievčaťa sprístupnila spis súvisiaci s vyšetrovaním postupu polície,“ uviedol súd.

Spresnil, že inšpekcia porušila základné právo sťažovateľa na účinné vyšetrovanie vyplývajúce z práva na život. Zároveň pripomenul, že právo nazerať do spisu nie je neobmedzené a napríklad utajované informácie podľa zvláštneho zákona nemusia byť pri nazeraní sprístupnené. „Je na GIBS, aby posúdila, či niektoré časti sťažovateľom požadovaného spisu spadajú pod uvedené výnimky, a prípadne urobila opatrenia na ich ochranu. Vo zvyšku musí sťažovateľovi spis sprístupniť,“ dodal súd.

V hlavnej budove FF UK v Prahe zastrelil 21. decembra 2023 jej študent 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil aj ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Univerzita Karlova #streľba na škole #masová streľba v Prahe