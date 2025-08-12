Zelenskyj je pripravený ponechať okupované územia napospas Putinovi výmenou za členstvo v NATO

Zelenskyj dlhodobo uvádza, že Ukrajina neprijme mierový plán navrhnutý Spojenými štátmi, ak bude vyžadovať odovzdanie území, ktoré sú stále pod kontrolou Kyjeva. Zároveň ale pripúšťa, že by si Rusko mohlo ponechať časť územia, ktoré už obsadilo.
To by znamenalo zmrazenie frontovej línie v aktuálnej podobe a faktické odovzdanie kontroly nad územiami, ktoré Rusko okupuje – teda časťami Luhanskej, Doneckej, Záporožskej, Chersonskej oblasti a Krymom. „Plán sa môže týkať iba súčasných pozícií, ktoré držia armády,“ uviedol podľa denníka jeden zo západných činiteľov.
Ukrajina by s takýmto mierovým urovnaním súhlasila iba vtedy, ak bude obsahovať silné bezpečnostné záruky. Najmä v podobe dodávok zbraní a jasnú cestu k vstupu do NATO.
Zelenskyj navyše odmieta akékoľvek ďalšie územné ústupky nad rámec toho, čo už Rusko okupuje. Strata zvyšných častí Donbasu, ktoré Ukrajina doteraz kontroluje, by podľa neho znamenala priame ohrozenie bezpečnosti štátu aj porušenie ústavy, a preto je pre neho taký scenár úplne neprijateľný.
Rusko sa podľa washingtonského Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) stále usiluje o „úplnú kapituláciu“ Kyjeva, vrátane zablokovania členstva v NATO a úplnej demilitarizácie Ukrajiny.
To potvrdil aj Zelenskyj, keď upozornil, že neexistuje žiadny náznak, že by Rusi dostali signály na prípravu na povojnovú situáciu. „Naopak, presúvajú svoje jednotky a sily spôsobom, ktorý naznačuje prípravy novej útočnej operácie. Ak sa niekto chystá na mier, tak toto nerobí,“ doplnil Zelenskyj s odvolaním sa na správy spravodajských služieb a vojenského velenia.