Madonna žiada pápeža, aby podnikol humanitárnu misiu v Pásme Gazy

„Ste jediný z nás, ktorému nemôžu zamietnuť vstup,“ napísala popová ikona v pondelok večer na sociálnej sieti X. „Potrebujeme, aby boli humanitárne brány dokorán otvorené, aby sme zachránili tieto nevinné deti. Nemáme už viac času,“ dodala.
Pri príležitosti 25. narodenín svojho syna Rocca Ritchieho v pondelok Madonna tiež oznámila plány prispieť humanitárnym organizáciám pôsobiacim v Gaze. „Cítim, že najlepší dar, ktorý mu môžem ako matka dať, je požiadať každého, aby urobil všetko, čo je v jeho silách a pomohol zachrániť nevinné deti uviaznuté uprostred paľby v Gaze,“ napísala.
Írska rocková kapela U2 ešte v nedeľu ostro skritizovala konanie izraelskej vlády. „Vieme, že Hamas používa hlad ako nástroj vojny, ale teraz to robí aj Izrael a ja cítim odpor k tomuto morálnemu zlyhaniu,“ napísal frontman skupiny Bono na sociálnej sieti.
Počas vojny v palestínskej enkláve zomrelo na hlad a podvýživu už 217 Palestínčanov vrátane 100 detí. Izrael od marca 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci do Pásma Gazy, pričom túto blokádu prerušil v máji po narastajúcom tlaku medzinárodného spoločenstva a ľudskoprávnych organizácií, ktoré varovali pred hladomorom na palestínskom území. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN, koncom júla upozornila, že izraelská vojenská ofenzíva a blokáda viedli k „najhoršiemu možnému scenáru hladomoru“ na pobrežnom území s približne dvoma miliónmi Palestínčanov.Čítajte aj Neúnosné krviprelievanie v Gaze je testom našej integrity. Sme konzistentní, či pokryteckí?
Po tom, čo Izrael povolil obmedzený prísun pomoci do Gazy, začala s distribúciou tejto pomoci Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF). Jej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci.
Od 27. mája zahynulo najmenej 1 400 ľudí, ktorí si prišli pre balíky pomoci. Väčšina z nich zomrela práve v blízkosti distribučných miest GHF. Ďalší Palestínčania boli podľa OSN zabití pozdĺž trás konvojov s humanitárnou pomocou.
Množstvo pomoci, ktoré Izrael do Pásma Gazy vpúšťa, je podľa OSN nedostatočné.