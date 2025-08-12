Voda a bahno zničili dedinu v Himalájach, počet obetí úrady odhadujú na najmenej 70

Oficiálna príčina povodní nebola doposiaľ zverejnená, no vedci sa domnievajú, že intenzívne dažde pravdepodobne spôsobili odlomenie častí z rýchlo sa topiaceho ľadovca.
Celkový počet obetí katastrofy z 5. augusta sa v súčasnosti odhaduje na približne 70 mŕtvych. Miestna samospráva uvádza 68 nezvestných osôb, z toho 44 Indov a 22 Nepálcov. Na zozname je deväť vojakov.
Úradníci zodpovední za riešenie katastrof v utorok uviedli, že hľadajú telá v troskách turistickej dediny Dharali. Pátracie psy identifikovali niekoľko miest, kde sa pravdepodobne nachádzajú telá, ale keď začali kopať, spod zeme začala vytekať voda.
Východná časť Indie je každoročne ohrozená záplavami, ktoré si počas vrcholu monzúnovej sezóny vyžiadajú desiatky obetí na životoch a státisíce ľudí vyženú z domovov. Monzúnové dažde v období od júna do septembra sú pre Indiu typické. Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou však vyvolávajú intenzívnejšie výkyvy počasia, ktoré môžu zvýšiť ničivosť povodní, uvádza AFP.