Pravda Správy Svet Voda a bahno zničili dedinu v Himalájach, počet obetí úrady odhadujú na najmenej 70

Voda a bahno zničili dedinu v Himalájach, počet obetí úrady odhadujú na najmenej 70

Najmenej 68 ľudí je nezvestných týždeň po tom, čo voda valiaca sa z hory v Himalájach zaplavila mestečko v štáte Uttaránčal na severovýchode Indie a zavalila ho bahnom, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

12.08.2025 13:57
india povodeň bahno Dharali himaláje Foto: ,
Personál Indicko-tibetskej pohraničnej polície (ITBP) posudzuje škody a vykonáva záchrannú operáciu po bleskovej povodni, ktorá strhla mnohé domy a budovy v himalájskej horskej dedine Dharali indickom štáte Uttaránčal 6. augusta 2025.
debata

Oficiálna príčina povodní nebola doposiaľ zverejnená, no vedci sa domnievajú, že intenzívne dažde pravdepodobne spôsobili odlomenie častí z rýchlo sa topiaceho ľadovca.

Celkový počet obetí katastrofy z 5. augusta sa v súčasnosti odhaduje na približne 70 mŕtvych. Miestna samospráva uvádza 68 nezvestných osôb, z toho 44 Indov a 22 Nepálcov. Na zozname je deväť vojakov.

Zábery z dronu ukazujú, ako vlny cunami zaplavili po zemetrasení ruské pobrežné mesto
Video

Úradníci zodpovední za riešenie katastrof v utorok uviedli, že hľadajú telá v troskách turistickej dediny Dharali. Pátracie psy identifikovali niekoľko miest, kde sa pravdepodobne nachádzajú telá, ale keď začali kopať, spod zeme začala vytekať voda.

Východná časť Indie je každoročne ohrozená záplavami, ktoré si počas vrcholu monzúnovej sezóny vyžiadajú desiatky obetí na životoch a státisíce ľudí vyženú z domovov. Monzúnové dažde v období od júna do septembra sú pre Indiu typické. Klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou však vyvolávajú intenzívnejšie výkyvy počasia, ktoré môžu zvýšiť ničivosť povodní, uvádza AFP.

Energetika / Hory / Čína / Čítajte aj V srdci Himalájí stavia Čína megadielo, veľkosťou vyráža dych. India neskrýva obavy Nikola Čorbová Čítajte viac Slovenka prepísala históriu v Himalájach: Nikola Čorbová sa stala prvou ženou, ktorá ovládla jeden z najbrutálnejších triatlonov sveta
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #India #globálne otepľovanie #klimatické zmeny #Povodeň #Himaláje