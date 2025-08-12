Peking zúri: Prezident Pavel svojím stretnutím s dalajlámom porušil záväzky, Čína s ním ukončuje kontakty

„Bez ohľadu na opakované protesty a dôrazný odpor Číny sa Pavel vydal do Indie, aby sa stretol s dalajlámom. To je vo vážnom rozpore s politickým záväzkom, ktorý česká vláda prijala voči čínskej vláde. Vzhľadom na závažnosť Pavlovho provokatívneho rokovania sa Čína rozhodla s ním ukončiť všetky kontakty,“ uviedol Lin.
Prezident Pavel sa s dalajlámom stretol počas súkromnej cesty do Indie po skončení jeho pracovnej návštevy v Japonsku. Hrad označil toto stretnutie za osobné prianie k 90. narodeninám tibetského duchovného vodcu.
Dalajláma je vnímaný ako symbol boja za kultúrnu a náboženskú autonómiu Tibetu, ktorý Čína okupuje od roku 1950. Jeho stretnutia s významnými svetovými politikmi Peking pravidelne odsudzuje ako zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí a porušovanie princípu „jednej Číny“. Stretnutia s dalajlámom v minulosti kritizoval Peking aj v prípade iných českých politikov, napríklad bývalého prezidenta Václava Havla.
Podobná situácia, hoci s menšími diplomatickými následkami, sa v minulosti odohrala aj na Slovensku. V roku 2016 sa vtedajší prezident Andrej Kiska súkromne stretol s dalajlámom počas jeho návštevy v Bratislave. Hoci Kiska zdôrazňoval, že ide o neoficiálne stretnutie, Peking na to ostro reagoval. Čínske ministerstvo zahraničných vecí vtedy označilo stretnutie za narušenie politických záväzkov Slovenska a tvrdilo, že poškodilo základy čínsko-slovenských vzťahov. Tento prípad ukazuje, že Čína vníma akýkoľvek kontakt svetových politikov s dalajlámom, ktorého považuje za separatistu, ako priamu provokáciu a zásah do svojich vnútorných záležitostí, bez ohľadu na charakter stretnutia.Čítajte viac Tibeťania oslavujú a vysielajú odkaz Číne: Dalajláma vyhlásil pokračovanie svojho poslania, starobylá tradícia zotrvá