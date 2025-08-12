Obyvateľov Dalmácie zobudilo zemetrasenie, triasol sa Split, Makarska aj ostrov Brač

Zemetrasenie udrelo pri meste Livno na juhu Bosny a Hercegoviny. Livno leží 58 kilometrov severovýchodne od Splitu. Otrasy s magnitúdou 2,5 zaznamenali o 3:28 ráno.
„Ako hrom v diaľke, o 3:28. Myslel som si, že niečo vybuchlo," komentoval otrasy jeden z obyvateľov. „Zobudilo nás to zo spánku, krátky a nepríjemný rachot, skrine sa triasli," uviedol iný. „Dobre to triaslo, krátko, ale silno," podelil sa so zážitkom ďalší.
Zem sa triasla aj v Indonézii. Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v utorok provinciu Papua ležiacu na východe Indonézie na ostrove Nová Guinea. Uviedla to Geologická služba USA (USGS). Varovanie pred prívalovými vlnami cunami však príslušné centrum PTWC nevydalo, informuje agentúra AFP.
Epicentrum zemetrasenia zaznamenaného okolo 17.24 h miestneho času (10.24 SELČ) sa USGS nachádzalo približne 193 kilometrov severozápadne od papuánskeho mesta Abepura. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani škody.
V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17 000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží na tzv. ohnivom kruhu. Označuje sa tak oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
Zemetrasenie s magnitúdou 6,2, ktoré v januári 2021 otriaslo ostrovom Sulawesi, si vyžiadalo viac než 100 obetí a tisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou. Viac ako 2200 ľudí prišlo o život v roku 2018 v Palu, hlavnom meste provincie Stredné Sulawesi, ktorú zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,5 a následná vlna cunami.