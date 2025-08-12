Požiare v južnej Európe neutíchajú, ohrozujú aj obľúbené letoviská

Grécko v pohotovosti
V turisticky obľúbených regiónoch Grécka horí už niekoľko dní. Ministerstvo civilnej ochrany vyhlásilo druhý najvyšší stupeň varovania pre približne tretinu krajiny, vrátane väčšiny Peloponézskeho polostrova, severozápadného pobrežia, ostrovov Lesbos a Samos a polostrova Chalkidiki.
Na ostrove Zakynthos sa plamene priblížili k obydliam a v regióne Fokida aj na Kefalónii horia rozsiahle porasty, zatiaľ bez priameho ohrozenia domov. Hasičom komplikuje prácu silný vietor a dlhodobé sucho, ktoré zvyšujú riziko, že sa aj malé ohnisko rýchlo rozšíri na ničivý požiar. Úrady varujú obyvateľov aj turistov pred zakladaním ohňov a apelujú na prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení.
Pri Madride prišiel o život muž
V Španielsku si požiar pri meste Tres Cantos severne od Madridu vyžiadal život muža, ktorý utrpel popáleniny na 98 percentách tela. Oheň vypukol v pondelok večer a vďaka vetru s nárazmi do 70 kilometrov za hodinu sa rozšíril o šesť kilometrov za menej než 40 minút. Zasiahol asi tisíc hektárov územia a prinútil úrady evakuovať 180 ľudí.
V Kastílii a León horelo v pondelok vyše tridsať ohnísk, pričom jedno ohrozuje pamiatku UNESCO – Las Médulas. Na juhu v Andalúzii museli evakuovať viac než dvetisíc ľudí z obľúbených pláží pri meste Tarifa. Vlnu požiarov sprevádzajú extrémne horúčavy, teploty dosahujú 40 °C a nočné minimá neklesajú pod 25 °C.
Požiar pri Splite pod kontrolou
V Chorvátsku horí východne od Splitu pri obci Jesenice už od noci na pondelok. Silný vietor rýchlo rozšíril plamene na trojkilometrový úsek a na viacerých miestach sa oheň priblížil k obydliam, ktoré sa hasičom podarilo ochrániť. Poškodených je viac než 250 hektárov prevažne borovicového lesa. Viac než 120 hasičov so 37 vozidlami pokračuje v dohasínaní menších ohnísk po obvode spáleniska, aby zabránili opätovnému rozhoreniu. Požiar je pod kontrolou, no stále nie je úplne zlikvidovaný.
Evakuácie aj v Turecku
V severozápadnej provincii Čanakkale zasahuje proti požiarom približne 700 hasičov s podporou siedmich lietadiel a šiestich helikoptér. Hustý dym si vyžiadal dočasné uzavretie letiska, časti diaľnice aj Dardanelskej úžiny. Úrady evakuovali stovky obyvateľov vrátane univerzitného areálu a vojenských objektov. Päťdesiat ľudí bolo ošetrených po nadýchaní sa dymu, nikto však nie je v kritickom stave. Turecko v súčasnosti eviduje štyri aktívne požiare, z toho dva práve v Čanakkale, kde podobný incident vypukol aj minulý týždeň.
Podľa Európskeho informačného systému pre požiare horí aj na juhu Francúzska, kde v oblasti Aude vznikol najväčší požiar za viac než 50 rokov. Spálil už vyše 16-tisíc hektárov a vyžiadal si jednu obeť. Požiare hlási aj Albánsko a ďalšie balkánske štáty. Výstrahy pred vysokým rizikom horenia platia v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku.