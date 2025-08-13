Obava, že Aljaška môže byť ako Mníchov v roku 1938. Ako Ukrajinci a ich najbližší spojenci vidia summit Trumpa a Putina?

Pôjde Trump poruke Putinovi alebo ho dotlačí do ústupkov, ktoré v Moskve považujú za neprijateľné? Nezopakuje sa v 21. storočí na ich summite na Aljaške to, čo sa udialo v roku 1938, keď západné mocnosti v Mníchove zradili Československo, na ktoré si brúsil zuby Hitler?
Nemôžeme zopakovať chyby z roku 1938
Pred summitom Trumpa a Putina sa hovorí nielen o šanci dosiahnuť mier, ale aj o obavách, za akú cenu by ho v Kyjeve mali prijať. Pochopiteľne, že nervózni sú aj lídri v Európe, ktorí podozrievajú Putina, že sa nemieni uspokojiť s územnými ziskami na Ukrajine a pomýšľa na expanziu ďalej smerom na západ.
„Budem čakať na výsledky stretnutia Trumpa a Putina… Mám v sebe veľa obáv a nemálo nádeje," poznamenal poľský premiér Donald Tusk pre agentúru Reuters.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Cachna vo svojom príspevku síce nespomenul priamo Trumpa, ale je jasné, komu boli jeho slová určené. Najprv podotkol, že šéfovia diplomacie členských štátov EÚ sa zhodli na tom, že ak agresor získa to, čo chce, jedine sa posilní jeho apetít. „Nemôžeme zopakovať chyby z roku 1938, keď politika robenia ústupkov viedla k veľkej agresii. Musíme stáť pevne proti akýmkoľvek násilným zmenám hraníc," zdôraznil Cachna na sociálnej sieti X.
Trump je v pasci kvôli svojej túžbe
Nedá sa vylúčiť, že Trump, ktorý mal pred prezidentskými voľbami v USA silácke reči, že vojnu ukončí do 24 hodín, môže byť ochotný vyjsť v ústrety Putinovi až tak, že by veľmi sklamal Zelenského. Očividne túži stať sa mierotvorcom (možno za každú cenu), nemenej dokázať, že je schopnejší ako jeho predchodca v Bielom dome Joe Biden.
Na toto riziko poukázal bývalý litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. Nazdáva sa, že Putin rozohral partiu, ktorej priebeh mu vyhovuje: „Trump je v pasci kvôli svojej túžbe dosiahnuť rýchlu mierovú dohodu," povedal pre server Evropejskaja pravda. Landsbergis, ktorú riadil diplomaciu Litvy do decembra 2024, opísal správanie šéfa Kremľa k prezidentovi USA v tejto vete: „Putin mu odpovedal, že sa môže postarať o to, aby dosiahol rýchlu dohodu, ak na zvyšku nezáleží." Za tento zvyšok sa dá označiť, to, čo, naopak, Ukrajinci považujú za svoje bytostné záujmy. Najväčší skeptici tvrdia, že Trumpovi by neprekážalo, keby sa hranice Ruska nachádzali po novom až niekde pri Poľsku len preto, aby sa blysol ako líder, ktorý ukončil vojnu.Čítajte aj Prežila útok ruskej rakety aj pád z 30-metrovej výšky. Mladá Ukrajinka ušla hrobárovi z lopaty
Najhorší možný scenár pre Ukrajinu
O úsilí Trumpa dosiahnuť mier za akúkoľvek cenu sa zmienil aj ukrajinský server Obozrevateľ. Označil to za jeho snahu zaznamenať veľký diplomatický úspech, o ktorom už dlho sníva. „A zdá sa, že cena za vyriešenie tohto problému pre neho vôbec nie je dôležitá," podotkol Obozrevateľ.
Server poukázal na udalosti z Mníchova v septembri 1938, keď nacistický vodca Adolf Hitler, taliansky diktátor Benito Mussolini, britský premiér Neville Chamberlain a francúzsky predseda vlády Édouard Daladier podpísali dohodu, ktorá Nemcom vydala do rúk pohraničné oblasti Československa. Pripomeňme, že poslední dvaja menovaní sa prerátali: veľkej vojne nezabránili, keď uspokojili Hitlera, pretože po napadnutí Poľska v septembri 1939 najprv v máji 1940 zaútočil a Francúzsko a v septembri toho roku začali padať prvé nemecké bomby na Londýn.
Obozrevateľ dal najavo obavu z reprízy Mníchova: „Cieľom Putina je pravdepodobne dosiahnuť dohodu s Trumpom, ktorá bude potom prezentovaná Ukrajine ako fakt. To je pre náš štát najhorší možný scenár." Podobne sa to udialo v roku 1938, keď sa obyvatelia Československej republiky dozvedeli, že sa rozhodlo „o nás bez nás".
Určitou nádejou pre Ukrajincov môže byť to, že ich európski spojenci konzultovali situáciu so Spojenými štátmi pred summitom na Aljaške. Európania žiadajú, aby Putin súhlasil so zastavením bojov pod hrozbou uvalenia takzvaných sekundárnych sankcií, až potom by sa dalo rokovať o teritoriálnych ústupkoch, nemenej chcú vidieť spoľahlivé bezpečnostné garancie pre Ukrajinu. V prípade nevyspytateľného Trump je však otázne, či jeho manévrovanie pri rokovacom stole nedopadne tak, že Putin dosiahne oveľa viac na úkor Zelenského.
Putin je vo výhodnej pozícii, upozornil bývalý veľvyvyslanec
Niekdajší ukrajinský veľvyslanec v USA Oleh Šamšur predpokladá, že ak sa Trump s Putinom na niečom dohodne, potom sa začne tlak na Ukrajinu, aby s nimi dvomi súhlasila. „Keby sa Trump stretol so Zelenským skôr ako s Putinom, situácia by pre nás vyzerala inak, ale to sa nestane, takže všetko pôsobí dosť negatívne," povedal pre server Obozrevateľ.
Šamšur sa domnieva, že Putin sa pred odletom na Aljašku nachádza vo výhodnej pozícii: „Najmä preto, že stretnutie sa uskutoční bez Ukrajincov a Európanov, čo je preňho diplomatické víťazstvo." A kým Biden sa správal ako neochvejný podporovateľ Zelenského, naopak, o Trumpovi sa to povedať nedá. Šamšur preto ešte upozornil na toto riziko: „Putin chápe, že Trump je pripravený ponúknuť niečo, čo len máloktorý líder v USA zvažoval, a že by to mohlo rozdeliť západnú alianciu."
Šamšur dal najavo. že pred summitom na Aljaške je pesimista: „Akákoľvek dohoda Trumpa s Putinom založená na ústupkoch zo strany Ukrajiny bude mať katastrofálne následky." Dodajme že šéf Bieleho domu viackrát podčiarkol, že Zelenskyj sa musí pripraviť na územné ústupky výmenou za dosiahnutie mieru.
V kom vidia Ukrajinci silnejšieho spojenca?
O skepse voči Trumpovi sa dá hovoriť nielen u mnohých politikov na Ukrajine, ale aj medzi jej bežnými obyvateľmi. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý od 23. júla do 4. augusta uskutočnil Kyjevský medzinárodný inštitút sociológie. Anketári sa síce nepýtali priamo na Trumpa, ale odpovede respondentov fakticky súviseli s jeho politikou: „Väčšina Ukrajincov (63 %) si myslí, že Európa zostáva nádejným spojencom, ktorý si želá pre Ukrajinu prijateľné ukončenie vojny, vo vzťahu k USA to platí o 42 percentách opýtaných," informoval server New Voice.