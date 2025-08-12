Maďarský prezident adresoval odkaz mládeži na festivaloch, ktorá haní Fidesz. Zožal ostrú kritiku

„Nedovoľte, aby váš hlas odrážal emócie iných,“ napísal prezident republiky na Facebooku pondelok večer. „Váš výkrik je posolstvom. Nedovoľte však, aby váš hlas odrážal emócie iných. Stojí za to kričať, ak sa za slovom skrýva myšlienka, ktorá si zaslúži byť vypočutá,“ napísal Sulyok.
Podľa servera nepszava.hu prezident vo svojom príspevku nespomenul konkrétne prípady, pravdepodobne však mal na mysli skutočnosť, že na takmer každom letnom festivale v tomto roku možno z publika počuť protivládne pokriky „Špinavý Fidesz!“. Zaznelo to aj na viacerých koncertoch festivalu Sziget.Čítajte viac Orbán opäť proti zvyšku EÚ. Nepripojil sa k vyhláseniu o Ukrajine. Trump sa radil s maďarským premiérom o vojne
Podľa Töröka je odkaz hlavy štátu skôr prejavom politickej lojality. „Aký stupeň politickej negramotnosti treba na to, aby ste si mysleli, že takéto posolstvo dosiahne svoj cieľ? Ak bolo zámerom preukázať politickú lojalitu, tak sa to (Sulyokovi) samozrejme podarilo. Na dosiahnutie takéhoto cieľa však mohli byť použité aj iné nástroje, ktoré by zabránili prezidentovi republiky zodpovednému za jednotu národa, aby zo seba verejne urobil blbca,“ formuloval na Facebooku politický analytik.
Takisto na Facebooku reagoval aj Magyar. „Bábkový prezident republiky Viktora Orbána, Tamás Sulyok, sa snažil umravniť mladých ľudí, ktorí sa odvážili vyjadriť svoj odpor k podlej, skorumpovanej a neľudskej vláde,“ napísal predseda TISZY, podľa ktorého by Sulyok bol ozajstným prezidentom vtedy, keby mal podobnú odvahu poslať odkaz „mafiánskej vláde“. Tá podľa Magyarových slov ničí štátne zdravotníctvo, dopravu, ekonomiku či školstvo, pritom rozkráda zvyšné prvky národného bohatstva, akými sú hrady či ministerské budovy.
Návštevníci hudobného festivalu Sziget v Budapešti, ktorý patrí medzi najväčšie európske hudobné festivaly pod holým nebom a každoročne priláka približne 400 000 návštevníkov, vyjadrili minulý piatok (8. 8.) svoju nespokojnosť s premiérom Viktorom Orbánom. Podľa agentúry AFP sú protivládne pokriky na koncertoch pred budúcoročnými voľbami čoraz bežnejším javom.
V uplynulom období sa na protivládnych zhromaždeniach hojne používa slogan „Špinavý Fidesz“ na odsúdenie premiéra Orbána a jeho strany Fidesz, ktorá je od roku 2010 nepretržite pri moci.
Pred budúcoročnými voľbami čelí Orbán bezprecedentnej výzve lídra opozície Pétera Magyara, ktorý bol od roku 2002 členom Fideszu a pracoval v dôležitých štátnych inštitúciách, píše francúzska agentúra.Čítajte aj Svedectvo z maďarskej väznice: dvojnásobný vrah prehovoril o novinárovi Paľovi Rýpalovi. ÚBOK koná
Nedávne prieskumy ukazujú, že Magyarova strana TISZA má podľa júnového prieskumu medzi voličmi vo veku 18 až 29 rokov výrazný náskok 42 percent.
V júli maďarská vláda zakázala provokatívnej írskej rapovej skupine Kneecap vystúpiť na Szigete a obvinila ju z antisemitských nenávistných prejavov. Organizátori festivalu označili tento krok za „bezprecedentný“ a poľutovaniahodný.