Pravda Správy Svet Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho

Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho

Nemecká polícia našla telo trinásťročného českého chlapca, po ktorom úrady vo východnom Nemecku pátrali od nedeľného večera. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej policajti nevylučujú, že príčinou smrti mohla byť nehoda, trestný čin alebo samovražda.

12.08.2025 18:38
debata

Nález tela v blízkosti železničnej trate potvrdil dnes podvečer hovorca polície. Okolnosti zmiznutia a úmrtia sú podľa neho zatiaľ nejasné. Miesto nálezu sa nachádza menej než desať kilometrov od kempu, z ktorého chlapec zmizol.

Viac než 100 policajtov a záchranárov pátralo dva dni v okolí jazera Silbersee po trinásťročnom Karlovi V. z Česka, ktorý sa stratil počas dovolenky v saskom okrese Budyšín (Bautzen) z kempu pri jazere neďaleko obce Friedersdorf.

policie česko Čítajte aj Skupina školákov dobila muža v lese. Nalákala ho tam ich 13-ročná kamarátka, s ktorou si dopisoval

Úmrtie chlapca dnes večer potvrdilo aj české ministerstvo zahraničných vecí. „S ohľadom na rodinu a vek maloletého občana nebudeme poskytovať ďalšie informácie,“ uviedla na otázku ČTK Aneta Kovářová z odboru komunikácie ministerstva.

Do pátrania nemecká polícia nasadila člny, vrtuľníky, drony aj psy. Vyšetrovatelia zároveň spolupracovali s českými orgánmi.

Trinásťročný chlapec trávil minulý víkend s rodinou dovolenku v kempe pri jazere Silbersee. V nedeľu večer okolo 19.30 h zmizol.

Vyšetrovanie prípadu v Nemecku teraz prevzala kriminálna polícia.

hasiči výťah česko Čítajte aj Dráma v útrobách domu: S päťčlennou rodinou sa zrútil výťah, jedného ťažko zraneného transportovali letecky
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #Nemecko #úmrtie