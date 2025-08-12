Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho

Nález tela v blízkosti železničnej trate potvrdil dnes podvečer hovorca polície. Okolnosti zmiznutia a úmrtia sú podľa neho zatiaľ nejasné. Miesto nálezu sa nachádza menej než desať kilometrov od kempu, z ktorého chlapec zmizol.
Viac než 100 policajtov a záchranárov pátralo dva dni v okolí jazera Silbersee po trinásťročnom Karlovi V. z Česka, ktorý sa stratil počas dovolenky v saskom okrese Budyšín (Bautzen) z kempu pri jazere neďaleko obce Friedersdorf.
Úmrtie chlapca dnes večer potvrdilo aj české ministerstvo zahraničných vecí. „S ohľadom na rodinu a vek maloletého občana nebudeme poskytovať ďalšie informácie,“ uviedla na otázku ČTK Aneta Kovářová z odboru komunikácie ministerstva.
Do pátrania nemecká polícia nasadila člny, vrtuľníky, drony aj psy. Vyšetrovatelia zároveň spolupracovali s českými orgánmi.
Trinásťročný chlapec trávil minulý víkend s rodinou dovolenku v kempe pri jazere Silbersee. V nedeľu večer okolo 19.30 h zmizol.
Vyšetrovanie prípadu v Nemecku teraz prevzala kriminálna polícia.