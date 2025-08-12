Ukrajina čelí masívnej presile pri Pokrovsku. Rusi postupujú rýchlo, hrozí prelomenie obrany

Len v smere na Pokrovsk sústredili ruskí okupanti viac ako 110-tisíc vojakov, uviedlo velenie ozbrojených síl na facebooku s tým, že ukrajinská armáda do tohto sektora frontu poslala posily. Svetové agentúry píšu o rýchlom alebo náhlom ruskom postupe na tomto dôležitom mieste frontovej línie, Reuters ho označuje za jeden z najdramatickejších za posledný rok.
Ukrajinský projekt DeepState, ktorý monitoruje vývoj bojov, na telegrame uviedol, že Rusi postúpili pri Dobropilli na úzkom úseku frontu smerom k obciam Kučeriv Jar a Zolotyj Kolodjaz.
„Snažia sa upevniť svoje pozície a získať oporu v oblasti,“ uviedol projekt a dodal, že situácia sa v týchto miestach vyvíja pomerne chaoticky, pretože nepriateľ našiel medzery v ukrajinskej obrane, preniká do hĺbky, snaží sa rýchlo získať oporu a hromadiť sily pre ďalší postup.
Reuters s odvolaním sa na DeepState píše o náhlom výpade ruských síl do ukrajinských pozícií východne od Dobropille, ktorý hrozí prelomením ukrajinskej obrannej línie. Agentúra AFP s odvolaním sa na analytikov píše o rýchlom postupe ruských síl v úzkom, ale dôležitom sektore frontovej línie.
Ukrajinská armáda poprela správy, že by sa Rusom podaril prielom frontu pri mestách Pokrovsk a Dobropille, upozornila agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie zoskupenia ukrajinských síl. Podľa neho sa Rusi ustavične snažia preniknúť do ukrajinských pozícií malými skupinami, ktoré sú vzápätí ničené. Situácia ale zostáva ťažká.
Hovorca ukrajinského generálneho štábu Andrij Kovaľov v utorok serveru Ukrajinska pravda povedal, že hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj vyčlenil do boja s ruskými sabotážnymi skupinami pri Pokrovsku dodatočné sily. Na ohrozenom úseku pri Pokrovsku bol nasadený zbor Azov, napísal už skôr server Ukrajinska pravda.
Ukrajinský generálny štáb popoludní uviedol, že armáda prijíma opatrenia, aby zastavila postup nepriateľa pri Dobropilli a pri Pokrovsku. Bez ohľadu na straty sa ruské diverzné a malé pechotné skupiny snažia prenikať cez obranné línie, uviedlo ukrajinské vojenské velenie, podľa ktorého niekoľko malých ruských skupín obišlo pozície ukrajinských obrancov a pokúsilo sa postúpiť smerom k obci Zolotyj Koldjaz a prenikali do niektorých ďalších obcí. „Niektoré skupiny už boli zničené, ostatné sú v procese ničenia,“ dodal štáb. Podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno bezprostredne overiť.
Ruský vpád pri Dobropilli môže byť naplánovaný tak, aby zvýšil tlak na Kyjev a Ukrajina sa vzdala svojho územia v situácii, keď sa blíži stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vodcom Vladimirom Putinom na Aljaške, kde budú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
"Súčasná situácia je vážna, ale zďaleka nejde o zrútenie frontu, ako niektorí tvrdia, uviedol bývalý dôstojník ukrajinských síl, ktorý vystupuje na sociálnej sieti pod prezývkou Tatarigami_UA. Situácia mu pripomína roky 2014 a 2015, keď Rusko na východe Ukrajiny tiež spustilo veľké ofenzívy pred mierovými rozhovormi, aby malo páky na vyjednávanie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer uviedol, že Rusko presúva svoje jednotky spôsobom, ktorý naznačuje prípravy novej útočnej operácie. Rozhodne sa nechystá na prímerie alebo ukončenie vojny, vyhlásil. Ruský vodca Vladimir Putin chce podľa neho prezentovať chystané stretnutie s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom ako svoje osobné víťazstvo a pokračovať vo svojom doterajšom konaní.Čítajte viac Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom, reagoval Zelenskyj na plánované stretnutie Putina s Trumpom