Izrael zintenzívnil nálety v Gaze. Svetové organizácie kritizujú zabitie novinárov

Hoci izraelská vláda zatiaľ neuviedla, kedy jej sily vstúpia do oblasti, hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Bassal tvrdí, že nálety na Gazu za uplynulé tri dni výrazne zintenzívneli. Podľa Bassala zasiahli silné izraelské letecké útoky štvrte Zajtún a Sabra, pričom boli zamerané na domy civilistov. „Izraelská okupácia využíva v oblasti všetky typy zbraní – bomby, drony a tiež vysoko výbušnú muníciu, ktorá spôsobuje masívne ničenie civilných domov,“ vyhlásil Bassal.
Na pozadí týchto udalostí došlo už skôr k medzinárodne kritizovanému incidentu, pri ktorom zahynulo päť novinárov katarskej televízie al-Džazíra počas izraelského leteckého útoku v blízkosti nemocnice aš-Šifá. Izraelská armáda potvrdila, že cieľom úderu bol reportér Anás aš-Šaríf, ktorého označila za „teroristu“ napojeného na Hamas, zodpovedného za organizovanie raketových útokov.Čítajte viac Slovensko a ďalších 23 krajín vyzýva na zastavenie hladomoru v Gaze. Nemecko sa nepridalo
Európska únia, ktorej šéfka zahraničnej politiky Kaja Kallasová dôrazne kritizovala útok, zdôraznila, že v takýchto prípadoch je nevyhnutné predložiť jasné dôkazy. Rovnako aj Organizácia Spojených národov (OSN) incident označila za „vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva“ a jej generálny tajomník António Guterres vyzval na nezávislé a nestranné vyšetrenie.
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) vyjadrila pobúrenie nad útokom, pričom obvinila izraelskú armádu z používania „hanebnej taktiky“, keď novinárov označuje za teroristov bez predloženia dôkazov. Televízia Al-Džazíra smrť svojich zamestnancov označila za „cielený atentát“ a útok na slobodu tlače. Napäté vzťahy medzi Izraelom a Al-Džazírou trvajú už roky, pričom televízia v súčasnosti nemôže v Izraeli vysielať.Čítajte viac Madonna žiada pápeža, aby podnikol humanitárnu misiu v Pásme Gazy
Útok na novinárov ostro odsúdila aj predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, ktorá uviedla, že novinári by nikdy nemali byť terčom útokov.
Izrael je v súčasnosti vystavený narastajúcemu medzinárodnému tlaku pre 22 mesiacov trvajúcu vojnu v Pásme Gazy a rozširujúci sa hladomor. Kallasová vyzvala Izrael, aby umožnil prísun väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Samotný izraelský premiér Benjamin Netanjahu je pod tlakom, aby zabezpečil prímerie, návrat rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas a pre plány jeho vlády rozšíriť ofenzívu.