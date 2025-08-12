Biely dom: Trump sa s Putinom stretne v meste Anchorage, bude „načúvať“

Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Presný čas stretnutia neuviedla a poukázala na to, že sa stále pracuje na detailoch.
Hovorkyňa potvrdila, že plánovaný je rozhovor oboch prezidentov medzi štyrmi očami. Zmiernila tiež očakávania rýchlej dohody o prímerí, keď vyhlásila, že Trump bude na tomto stretnutí „načúvať“.
„Prítomná bude len jedna strana, ktorá je zapojená do tejto vojny, a preto tam prezident pôjde, aby získal jasnejšie a lepšie pochopenie toho, ako môžeme túto vojnu ukončiť,“ povedala Leavittová. „Pre prezidenta je to aktivita načúvania,“ dodala s tým, že Trump by mohol v budúcnosti cestovať do Ruska.
Pred rozhovormi sú naďalej nejasné viaceré kľúčové otázky, konštatoval Reuters. Trump vyhlásil, že obe strany vojny sa budú musieť vzdať územia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zdôraznil, že také niečo zakazuje ústava jeho krajiny, pričom bez účasti Ukrajiny nemožno uzavrieť žiadne dohody.Čítajte viac Zelenskyj odmieta stiahnutie ukrajinskej armády z Donbasu v rámci možnej mierovej dohody
Lavrov telefonoval s Rubiom
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok telefonoval so svojím americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom. Hovorili o prípravách na nadchádzajúce stretnutie prezidentov oboch krajín, ktoré sa uskutoční v piatok 15. augusta na Aljaške. Informoval o tom ruský rezort diplomacie.
„Dvanásteho augusta mal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov telefonický rozhovor s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Diskutovali o určitých aspektoch príprav na nadchádzajúce stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške 15. augusta,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Obaja ministri podľa ruského rezortu „potvrdili svoj záväzok úspešne zorganizovať“ toto stretnutie Trumpa a Putina. Šéf Bieleho domu schôdzku na Aljaške avizoval minulý piatok na sociálnej sieti Truth Social, čo následne potvrdila aj ruská strana.
Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že podľa neho sa lídri zamerajú na diskusiu o možnostiach dosiahnuť dlhodobé mierové urovnanie ukrajinského konfliktu. Kremeľ podľa neho očakáva, že ďalšie stretnutie Putina a Trumpa sa uskutoční na ruskom území.Čítajte viac Trumpova ponuka Putinovi sa javí ako veľkorysá. Obsahuje tri body, súhlasiť mali aj Európania