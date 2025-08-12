Prvýkrát v dejinách Južnej Kórey je prezidentský pár vo väzbe v rovnakom čase. Bývalú prvú dámu zatkli pre korupciu

Osobitný prokurátor Min Čung-ki požiadal súd v Soule o vydanie zatykača na 52-ročnú Kim vo štvrtok. Obviňuje ju z porušenia zákona o kapitálovom trhu, o politických fondoch a o prijímaní úplatkov za sprostredkovanie. Sudcovia jeho žiadosti vyhoveli krátko po stredajšej polnoci miestneho času (dnes 17:00 SELČ).
Kim, ktorá v soulskom detenčnom zariadení Nambu čakala na rozhodnutie súdu, po vydaní zatykača oficiálne nastúpila do väzby. Pôvodne mala byť prevezená do zariadenia v Uiwangu, kde je aj jej muž, na žiadosť prokuratúry ale zostane vo väzobnej väznici juhovýchodne od metropoly.
Niekdajšia prvá dáma podľa prokurátora medzi rokmi 2009 až 2012 manipulovala s cenami akcií spoločnosti Deutsch Motors, dílera vozidiel BMW v Južnej Kórei. Údajne sa tiež miešala do nominácií kandidátov manželovej Strany ľudovej moci (PPP) pre voľby v rokoch 2022 a 2024 a prijímala luxusné dary v hodnote niekoľkých miliónov wonov od šamana i ľudí spojených s Cirkvou zjednotenia výmenou za obchodné protislužby. Kim čelí ďalším 16 obvineniam. Minulú stredu, keď ju tím zvláštneho vyšetrovateľa vypočúval vyše sedem hodín, všetky obvinenia poprela.
Jej manžel je v samoväzbe od 10. júla kvôli obavám z ničenia dôkazov týkajúcich sa stanného práva. To Jun vyhlásil 3. decembra, potom ho parlament zbavil právomocí a ústavný súd 4. apríla odvolal z funkcie. Exprezident kvôli tomu čelí obžalobe zo vzbury a zneužitia právomoci, za čo mu hrozí doživotie až trest smrti. Prokurátori ho navyše minulý mesiac obžalovali v ďalšom prípade zneužitia právomoci.
Agentúra AP dodala, že jedným z Junových motívov na vyhlásenie mimoriadneho stavu mohlo byť rastúce množstvo obvinení, ktorým jeho manželka pred minulým decembrom čelila. Exprezident opakovane odmietal výzvy na vyšetrovanie svojej ženy, ktoré označoval za nepodložené politické útoky.