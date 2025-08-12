Pravda Správy Svet Prvýkrát v dejinách Južnej Kórey je prezidentský pár vo väzbe v rovnakom čase. Bývalú prvú dámu zatkli pre korupciu

Prvýkrát v dejinách Južnej Kórey je prezidentský pár vo väzbe v rovnakom čase. Bývalú prvú dámu zatkli pre korupciu

V Južnej Kórei v utorok zatkli bývalú prvú dámu Kim Kon-hui, ktorú prokurátori vinia z brania úplatkov, zasahovania do volieb a manipulácií s akciami. Súd kvôli tomu vyhovel žiadosti o vydanie zatykača, informovala agentúra Jonhap. Kim je manželkou uväzneného exprezidenta Jun Sok-jola a je to podľa agentúry prvýkrát v dejinách krajiny, kedy bude prezidentský pár väznený súčasne.

12.08.2025 21:54
South Korea / Kim Kon-hui / Kim Keon Hee / Foto: ,
Bývalá juhokórejská prvá dáma Kim Kon-hui
debata

Osobitný prokurátor Min Čung-ki požiadal súd v Soule o vydanie zatykača na 52-ročnú Kim vo štvrtok. Obviňuje ju z porušenia zákona o kapitálovom trhu, o politických fondoch a o prijímaní úplatkov za sprostredkovanie. Sudcovia jeho žiadosti vyhoveli krátko po stredajšej polnoci miestneho času (dnes 17:00 SELČ).

Kim, ktorá v soulskom detenčnom zariadení Nambu čakala na rozhodnutie súdu, po vydaní zatykača oficiálne nastúpila do väzby. Pôvodne mala byť prevezená do zariadenia v Uiwangu, kde je aj jej muž, na žiadosť prokuratúry ale zostane vo väzobnej väznici juhovýchodne od metropoly.

Niekdajšia prvá dáma podľa prokurátora medzi rokmi 2009 až 2012 manipulovala s cenami akcií spoločnosti Deutsch Motors, dílera vozidiel BMW v Južnej Kórei. Údajne sa tiež miešala do nominácií kandidátov manželovej Strany ľudovej moci (PPP) pre voľby v rokoch 2022 a 2024 a prijímala luxusné dary v hodnote niekoľkých miliónov wonov od šamana i ľudí spojených s Cirkvou zjednotenia výmenou za obchodné protislužby. Kim čelí ďalším 16 obvineniam. Minulú stredu, keď ju tím zvláštneho vyšetrovateľa vypočúval vyše sedem hodín, všetky obvinenia poprela.

Jej manžel je v samoväzbe od 10. júla kvôli obavám z ničenia dôkazov týkajúcich sa stanného práva. To Jun vyhlásil 3. decembra, potom ho parlament zbavil právomocí a ústavný súd 4. apríla odvolal z funkcie. Exprezident kvôli tomu čelí obžalobe zo vzbury a zneužitia právomoci, za čo mu hrozí doživotie až trest smrti. Prokurátori ho navyše minulý mesiac obžalovali v ďalšom prípade zneužitia právomoci.

Juhokórejskí vojaci vstupujú do areálu...
Juhokórejskí vojaci vstupujú do areálu...
+9 Ľudia sledujú na televíznej obrazovke brífing...

Agentúra AP dodala, že jedným z Junových motívov na vyhlásenie mimoriadneho stavu mohlo byť rastúce množstvo obvinení, ktorým jeho manželka pred minulým decembrom čelila. Exprezident opakovane odmietal výzvy na vyšetrovanie svojej ženy, ktoré označoval za nepodložené politické útoky.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #zatknutie #Južná Kórea #prvá dáma