Poľsko po nepokojoch na koncerte vo Varšave vyhostí desiatky Ukrajincov a šesť Bielorusov

Tusk novinárom povedal, že ide o osoby zodpovedné za „výtržnosti, agresívne správanie i určité provokácie“, ku ktorým došlo na koncerte. Dovedna 57 Ukrajincov a šesť Bielorusov bude podľa jeho slov musieť opustiť krajinu či už dobrovoľne, alebo nie. Zákon totiž podľa Tuska musí rešpektovať každý, a to bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
Poľský premiér dodal, že Varšava si nemôže dovoliť podnecovanie „protiukrajinských nálad“. Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou by bol podľa jeho slov celkom iste darom pre ruského prezidenta Vladimira Putina. Tusk už v skoršom vyjadrení pripísal protipoľské gestá zo strany Ukrajincov či podnecovanie protiukrajinských nálad v Poľsku za súčasť Putinovho scenára.
Na sobotnom koncerte bieloruského rapera Korža na Národnom štadióne vo Varšave sa objavili vlajky ukrajinských nacionalistických organizácií OUN a UPA (tzv. banderovci) v minulosti zodpovedných za zločiny na Poliakoch. Ich symboly sú v Poľsku zakázané.
Počas koncertu dochádzalo aj k bitkám medzi účastníkmi a ochrankou, pričom viacerí diváci z tribún preskakovali na plochu štadióna. Polícia vyzvala organizátorov na okamžité upokojenie situácie, tá sa následne stabilizovala, brány štadióna dočasne uzavreli a prebiehala kontrola vstupeniek.
Polícia na koncerte zadržala 109 osôb za rôzne trestné činy a priestupky vrátane držby drog či pyrotechniky, neoprávneného vniknutia na podujatie či napadnutia členov ochranky. Pokuty dostalo 50 ľudí. Na koncert prišlo zhruba 70-tisíc divákov.
Raper Max Korž je známy odporom voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, pričom podporil protivládne protesty, ktoré v Bielorusku vypukli po medzinárodne neuznaných voľbách v roku 2020, a odmieta aj ruskú inváziu na Ukrajinu.