Vstup do Báčskeho Petrovca je údajne znova blokovaný, zrušili plánovaný protest

Instagramová stránka Báčsky Petrovec so študentmi (Bački Petrovac uz studente) oznámila, že utorkový protest, pôvodne naplánovaný na 19.00 h, je zrušený a že do mesta prišla „väčšia skupina bitkárov“.

12.08.2025 23:11
Uvedená skupina na utorok plánovala ďalšie protestné zhromaždenie pod heslom „Žiadame rešpektovanie zákona a ústavy Srbska“.

Občanom a miestnym obyvateľom odkázali, aby nevychádzali do ulíc. „Nevychádzajte do ulíc, s podporou polície nemôžeme počítať,“ odkázali v správe na Instagrame. „Báčsky Petrovec je znovu zablokovaný. Situácia je vážna a bezpečnosť občanov je ohrozená. Prosíme vás, nevychádzajte do ulíc, nepribližujte sa k miestam, kde sa zhromažďujú bitkári a kde dochádza ku konfliktom,“ píše sa v príspevku.

V sobotu došlo počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci ku konfliktu vrátane fyzických potýčok medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Boli počas neho poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.

Výstava nebola zahrnutá do oficiálneho programu slávností. V nedeľu popoludní neformálna skupina občanov znovu plánovala organizáciu spomenutej výstavy a do Báčskeho Petrovca sa vybrali vojnoví veteráni podporujúci protesty, motorkári a občania z iných miest, aby im vyjadrili podporu. Polícia však vstup do obce blokovala. Výstavu napokon otvorili po 17.00 h približne na dve a pol hodiny. Situácia počas nej zostala pokojná.

