ONLINE: Nedráždite Trumpa. Briti radia Európanom, aby prestali s neužitočnými verejnými komentármi

Britská strana podľa denníka The Telegraph informovala lídrov EÚ, že ich verejné vyhlásenia a požiadavky by mohli "nahnevať" Donalda Trumpa.

13.08.2025 06:20
vojna na Ukrajine, Volodymyr Zelenskyj,... Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo), britský premiér Keir Starmer (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron (v strede) sa rozprávajú počas stretnutia v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 10. mája 2025.
Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá 1 267 dní
Český Čmeliak dostal rakety proti ruským dronom
6:20 Británia varovala Merza a Macrona v súvislosti s Ukrajinou, píše britský denník The Telegraph. Britská strana informovala lídrov EÚ, že ich verejné vyhlásenia a požiadavky by mohli „nahnevať“ Donalda Trumpa.

Britskí predstavitelia vyzvali lídrov EÚ, aby zastavili „neužitočné priebežné komentáre“ o blížiacich sa mierových rozhovoroch o Ukrajine medzi prezidentmi Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom.

Briti sú čoraz viac znepokojení verejnými komentármi o budúcnosti Ukrajiny od osobností z Európy vrátane Emmanuela Macrona, Friedricha Merza a Kaji Kallasovej, najvyššej diplomatky EÚ. Obávajú sa, že verejné požiadavky adresované americkému prezidentovi by sa mohli obrátiť proti nim a spôsobiť, že Európu z rokovaní úplne vylúčia, píše The Telegraph. Zdroje v Spojenom kráľovstve poukázali na to, že britský Keir Starmer sa od spoločného vyhlásenia v sobotu večer k diskusiám nevyjadril a namiesto toho sa rozhodol ovplyvňovať situáciu zo zákulisia.

Osoby z Downing Street už dlho v súkromí tvrdia, že najlepším spôsobom, ako ovplyvniť Trumpa, je využiť prístup a vplyv za zatvorenými dverami, a nie ho verejne vyzývať, aby zaujal stanovisko. Jeden britský predstaviteľ pre denník The Telegraph uviedol, že existujú obavy z „neužitočných priebežných komentárov“ európskych lídrov o rozhovoroch Trump-Putin.

Zdroj Telegraphu uviedol, že na rozdiel od európskych kolegov Briti verejne nekladú Američanom žiadne požiadavky. „Európania sa vo veľkej miere správajú tak, že budú otravovať Američanov, budú otravovať Trumpa, ak začnú klásť požiadavky a ak budú stanovovať červené čiary,“ povedal.

