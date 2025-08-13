Orbán: Rusko vojnu s Ukrajinou vyhralo a je otázne, kedy to Západ uzná

„Teraz o tom hovoríme, akoby išlo o otvorenú vojnovú situáciu, ale nie je to tak. Ukrajinci vojnu prehrali. Rusko túto vojnu vyhralo. Jedinou otázkou je, kedy a za akých okolností Západ stojaci za Ukrajincami prizná, že sa tak stalo a čo z toho všetkého vyplynie,“ povedal Orbán v rozhovore pre youtubový kanál Patriot.Čítajte viac Orbán opäť proti zvyšku EÚ. Nepripojil sa k vyhláseniu o Ukrajine. Trump sa radil s maďarským premiérom o vojne
Európa podľa maďarského premiéra prepásla príležitosť rokovať s Putinom, keď bol pri moci americký prezident Joe Biden, a teraz jej hrozí, že o jej budúcnosti bude rozhodnuté bez jej účasti. V piatok sa v aljašskom meste Anchorage stretne Bidenov nástupca Donald Trump s Putinom, ktorí budú rokovať o situácii a vojne na Ukrajine. V niektorých európskych krajinách podľa médií panujú obavy, aby sa obe hlavy štátu spolu nedohodli a potom nepostavili Ukrajinu a Európu pred hotovú vec.Čítajte viac Obava, že Aljaška môže byť ako Mníchov v roku 1938. Ako Ukrajinci a ich najbližší spojenci vidia summit Trumpa a Putina?
Prezidenti a šéfovia 26 európskych vlád v pondelok neskoro večer vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Ukrajinci musia mať slobodu rozhodnúť o svojej budúcnosti a že diplomatické rokovania možno viesť len v kontexte prímeria alebo obmedzenia bojov. Orbán sa k vyhláseniu odmietol pripojiť preto, že stanovuje podmienky na rokovania, na ktoré lídri dvadsaťsedmičky ani neboli pozvaní. Jediný rozumný krok je podľa neho zvolať summit medzi EÚ a Ruskom.
Maďarsko odoberá väčšinu energie z Ruska a odmieta posielať zbrane na Ukrajinu. Orbán, ktorý je pri moci od roku 2010, sa tiež dôrazne stavia proti členstvu Ukrajiny v EÚ, čo by podľa neho spôsobilo chaos maďarským poľnohospodárom i celej ekonomike.Čítajte viac Zruší Orbán voľby, ak ich prehrá? A čo spraví s EÚ neliberálna V4? Vysvetľuje odborníčka