V Poľsku prudko vzrástol záujem o vlastníctvo zbrane, zrejme kvôli vojne

Kým v roku 2020 polícia vydala 10.200 povolení, o dva roky neskôr sa tento počet viac ako strojnásobil na 34.400 a vlani vydala rekordných 43.400 povolení. V poľských rukách je tak 367.000 zbrojných preukazov a okolo milióna kusov zbraní, napísal denník.
Akokoľvek záujem o zbrane vzrástol, Poľsko v tomto ohľade zostáva v Európe až na poslednom mieste. „Sme najviac odzbrojeným národom v Európe," povedal denníku advokát a expert na zbrojné predpisy Krzysztof Kuczyński, ktorému tiež patrí strelecká škola v Gdansku.
V Poľsku podľa dostupných údajov pripadá 2,5 kusa zbrane na 100 obyvateľov, zatiaľ čo európsky rebríček vedie Fínsko s 32,4 zbraňami na stovku obyvateľov, nasledované Rakúskom (30 kusov), Cyprom (29,1) a Maltou (28,3). Nemecko s 19,6 zbraňami na 100 obyvateľov skončilo na ôsmom mieste, napísal denník s odvolaním sa na Portal Strzelecki, združujúci fanúšikov strelectva.
V Česku, ktoré má zhruba štvrtinu obyvateľov oproti Poľsku, počet registrovaných zbraní prekročil milión v roku 2023, keď majiteľov zbrojných preukazov bolo takmer 317.000, vyplýva z údajov na webe polície.