Skonči vojnu a začni rokovať, tlačil na šéfa Kremľa. Putinov kľúčový spojenec prišiel o všetko, keď inváziu na Ukrajinu označil za chybu

„Nedávno Kozak povedal svojim kolegom, že Putinovi predložil návrh na ukončenie nepriateľských akcií a usporiadanie mierových rozhovorov," uviedli podľa denníka The New York Times zdroje z Kremľa. Tie tiež tvrdia, že Kozak vyzval Putina, aby uskutočnil vnútorné reformy, vrátane takej, aby sa mocné ruské bezpečnostné sily dostali pod vládny dohľad a vytvoril sa nezávislý súdny systém.
Podľa zdrojov z Kremľa je Kozak jediným najbližším spolupracovníkom Putina, ktorý otvorene hovorí o svojom nesúhlase so špeciálnou vojenskou operáciou, ako Moskva nazýva vojnu na Ukrajine. Potom, čo prezident vo februári 2022 začal inváziu na Ukrajinu, Kozak mu mal súkromne oznámiť, že je to chyba. Podľa zasvätených zdrojov mal Kozak pár dní po začatí invázie vypracovať mierovú dohodu, ktorú dohodol aj s Ukrajinou, ale Putin ju odmietol.
Niektoré zdroje tvrdia, že dnes 66-ročný Kozak prišiel o mnoho zo svojej moci v prospech ďalšieho poradcu, a to Sergeja Kirijenka. Údajne to má byť „odplata" za Kozakov postoj k vojne na Ukrajine, tvrdia zdroje z Kremľa. Avšak poradca stále zostáva v Kremli, má prístup k Putinovi a stále patrí medzi jeho najbližších spolupracovníkov.
Kozak sa narodil na Ukrajine, slúžil v sovietskych špeciálnych jednotkách a v 90. rokoch pracoval s Putinom na radnici v Petrohrade. Keď sa Putin v roku 1999 stal premiérom, Dmitrij N. Kozak sa stal jeho poradcom a Putin ho poveroval citlivými úlohami.
Riadil prípravu organizovania zimných olympijských hier. Po anexii Krymu dohliadal na jeho integráciu do Ruska. Keď Putin v roku 2021 zhromažďoval vojakov, Kozak americkým diplomatom popisoval „zlo ukrajinskej vlády".
John J. Sullivan, do roku 2022 americký veľvyslanec v Moskve vo svojich pamätiach píše, že Kozak bol známy „svojím širokým úsmevom a často nevyspytateľnými spôsobmi politického operátora a prostredníka“.