Pri Japonsku sa zrazila nákladná loď s jachtou, hlásia nezvestných

Vo vodách pri južnom Japonsku došlo v stredu k zrážke medzi jachtou a nákladnou loďou. Jeden človek bol v bezvedomí prevezený do nemocnice a niekoľko ďalších ľudí je nezvestných. Informovali o tom úrady a miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

13.08.2025 10:22
Kapitán 492-tonovej nákladnej lode prepravujúcej štrk japonskej pobrežnej stráži nahlásil, že sa zrazil s jachtou v blízkosti ostrova Hoto v južnej prefektúre Oita, uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa pobrežnej stráže Nanaka Jošidová.

„Približne o 10.00 h (03.00 SELČ) sa nám podarilo nájsť jednu osobu a odovzdali sme ju záchranným službám,“ povedala.

Pobrežná stráž pokračuje v pátraní po niekoľkých ďalších osobách, ktoré mali byť na palube jachty. Hovorkyňa však dodala, že nepoznajú podrobnosti o jachte ani o tom, koľko osôb bolo dovedna na palube.

