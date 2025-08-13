Nawrocki je pripravený reformovať súdnictvo. Väčšina Poliakov je za silnejšie právomoci prezidenta

V rozhovore pre televíziu Polsat News prezident Nawrocki zdôraznil, že je „pripravený na takéto rokovania“, no východiskovým bodom musí byť „rešpektovanie poľskej ústavy a poľského právneho a politického systému“.
Novozvolený prezident tiež vyjadril vôľu spolupracovať s ministrom spravodlivosti Waldemarom Žurekom, pričom táto spolupráca bude závisieť od reformy troch kľúčových orgánov právneho systému – Ústavného tribunálu, Najvyššieho súdu a Národnej súdnej rady. Nawrocki si je podľa vlastných slov vedomý toho, že zákony sa tvoria v parlamente, no súhlas prezidenta je nevyhnutný.
Nawrockého iniciatívy prichádzajú v čase, keď má silnú podporu verejnosti. Prieskum Inštitútu Pollster pre denník Super Express ukázal, že 52 % opýtaných Poliakov uprednostňuje väčšiu moc pre prezidenta, zatiaľ čo 38 % je za silnejšieho premiéra. Tento prieskum sa uskutočnil od 9. do 11. augusta na vzorke 1006 dospelých respondentov.
Kancelária prezidenta Nawrockého chce na základe tohto mandátu začať verejnú diskusiu o rozdelení kompetencií medzi hlavou štátu a vládou. Už v prvom prejave prezident avizoval, že spustí práce na návrhu novej ústavy.
Podľa experta na strategickú komunikáciu Sergiusza Trzeciaka môže aktuálna podpora súvisieť s nedávnym nástupom prezidenta do funkcie. Trzeciak zároveň upozornil, že zmeny by mali smerovať k efektívnemu fungovaniu výkonnej moci, a nie k posilneniu právomocí konkrétnej osoby. Aktuálna situácia by mohla byť príležitosťou na rozhodnutie, či Poľsko zvolí nemecký kancelársky, alebo prezidentský systém.