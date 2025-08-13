Pravda Správy Svet Izraelská armáda prijala plán novej ofenzívy v Gaze

Izraelská armáda prijala plán novej ofenzívy v Gaze

Izraelská armáda v stredu oznámila, že schválila rámec operačného plánu novej ofenzívy v Pásme Gazy - niekoľko dní po tom, čo izraelský bezpečnostný kabinet odhlasoval vojenské obsadenie mesta Gaza. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

13.08.2025 11:48
debata

Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl generálporučík Ejal Zamir „schválil hlavný rámec operačného plánu Izraelských obranných síl v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydala armáda.

Izraelský bezpečnostný kabinet minulý týždeň v piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.

Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Pásmo Gazy