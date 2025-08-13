Izraelská armáda prijala plán novej ofenzívy v Gaze

Náčelník generálneho štábu izraelských ozbrojených síl generálporučík Ejal Zamir „schválil hlavný rámec operačného plánu Izraelských obranných síl v Pásme Gazy,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydala armáda.
Izraelský bezpečnostný kabinet minulý týždeň v piatok schválil návrh premiéra Benjamina Netanjahua na prevzatie kontroly nad husto osídleným mestom Gaza. Kabinet ignoroval varovania izraelskej armády, že takáto operácia ohrozí životy zostávajúcich rukojemníkov a zároveň môže spôsobiť humanitárnu katastrofu v tejto palestínskej enkláve.