Pravda Správy Svet VIDEO: Družba v plameňoch. Ukrajinské drony trafili najväčší uzol na ruskom území

VIDEO: Družba v plameňoch. Ukrajinské drony trafili najväčší uzol na ruskom území

Čerpaciu stanicu ruského ropovodu Družba v Brianskej oblasti zasiahli v noci na stredu ukrajinské drony. Uviedol to zdroj webu Ukrajinská pravda v spravodajských službách Ukrajiny.

13.08.2025 12:20
debata (32)
Video

Podľa ruských telegramových kanálov bolo na mieste čerpacej stanice Uneča a v okolí v noci počuť sériu výbuchov. Následne na čerpacej stanici ropy vypukol rozsiahly požiar a na miesto vyslali záchranárov.

Zdroj Ukrajinskej pravdy sa vyjadril, že útok podnikli ukrajinské samovražedné drony. Ropný terminál Uneča je najväčším uzlom ropovodného systému Družba, ktorý vlastní holdingová spoločnosť Transnefteproduct a podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne.

Výbuch ruského plynovodu Bratstvo, vedie až na Slovensko
Video
pavol gašpar, Čítajte viac Otázky a odpovede o akcii Vostok: Chystala sa sabotáž na ropovode Družba a prečo sú podozriví na slobode?
Facebook X.com 32 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Ropovod #Rusko #ropovod Družba #vojna na Ukrajine