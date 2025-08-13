VIDEO: Družba v plameňoch. Ukrajinské drony trafili najväčší uzol na ruskom území

Podľa ruských telegramových kanálov bolo na mieste čerpacej stanice Uneča a v okolí v noci počuť sériu výbuchov. Následne na čerpacej stanici ropy vypukol rozsiahly požiar a na miesto vyslali záchranárov.
Zdroj Ukrajinskej pravdy sa vyjadril, že útok podnikli ukrajinské samovražedné drony. Ropný terminál Uneča je najväčším uzlom ropovodného systému Družba, ktorý vlastní holdingová spoločnosť Transnefteproduct a podieľa sa na zásobovaní ruskej vojensko-priemyselnej základne.