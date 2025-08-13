Kritická situácia v Albánsku: Zásah slovenských hasičov nemal výrazný efekt, požiare sa šíria aj naďalej

„Včera ráno bola jednotka nasadená v oblasti Kodër. Následne bola letecká časť presunutá do oblasti Bletëz, kde bola hlásená kritická situácia so stratami na životoch, čo viedlo k oddeleniu leteckej a pozemnej časti slovenského a českého tímu,“ uviedol zbor. Ako hasiči dodali, v utorok bola účinnosť hasenia pri Bletëzi obmedzená, keďže plamene dosahovali výšku 20 metrov. Hasiči uskutočnili 37 zhodení z vrtuľníka. Požiar pri Kodëri sa opäť rozšíril.Čítajte viac Požiare v južnej Európe neutíchajú, ohrozujú aj obľúbené letoviská
V stredu bola jednotka vyslaná k mestečku Delvinë. Bude tam chrániť obydlia a továrne. „Efektivitu zásahu znižujú časté presuny a nemožnosť tankovať na mieste, čo skracuje čas určený na hasenie,“ podotkol zbor.
Slovensko požiadali o pomoc pri boji s požiarmi v Albánsku. Do krajiny vyslal HaZZ vrtuľník Black Hawk s posádkou. Slovenskí hasiči tam odleteli v nedeľu 10. augusta.