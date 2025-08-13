Pravda Správy Svet Kritická situácia v Albánsku: Zásah slovenských hasičov nemal výrazný efekt, požiare sa šíria aj naďalej

Kritická situácia v Albánsku: Zásah slovenských hasičov nemal výrazný efekt, požiare sa šíria aj naďalej

Utorkový zásah vyslaných slovenských hasičov pri požiaroch pri albánskych mestách Kodër a Bletëz nepriniesol výrazný efekt. Situácia je v krajine kritická a požiare sa šíria. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

13.08.2025 13:13
debata
Slovenskí hasiči bojujú s lesným požiarom v Bulharsku: Pohľad z paluby helikoptéry Black Hawk
Video

„Včera ráno bola jednotka nasadená v oblasti Kodër. Následne bola letecká časť presunutá do oblasti Bletëz, kde bola hlásená kritická situácia so stratami na životoch, čo viedlo k oddeleniu leteckej a pozemnej časti slovenského a českého tímu,“ uviedol zbor. Ako hasiči dodali, v utorok bola účinnosť hasenia pri Bletëzi obmedzená, keďže plamene dosahovali výšku 20 metrov. Hasiči uskutočnili 37 zhodení z vrtuľníka. Požiar pri Kodëri sa opäť rozšíril.

požiar hasiči turecko Čítajte viac Požiare v južnej Európe neutíchajú, ohrozujú aj obľúbené letoviská

V stredu bola jednotka vyslaná k mestečku Delvinë. Bude tam chrániť obydlia a továrne. „Efektivitu zásahu znižujú časté presuny a nemožnosť tankovať na mieste, čo skracuje čas určený na hasenie,“ podotkol zbor.

Slovensko požiadali o pomoc pri boji s požiarmi v Albánsku. Do krajiny vyslal HaZZ vrtuľník Black Hawk s posádkou. Slovenskí hasiči tam odleteli v nedeľu 10. augusta.

Juh Európy horí, dovolenky sa menia na nočné mory
Video
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Albánsko #lesné požiare #HaZZ