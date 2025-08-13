Nemecká polícia považuje úmrtie českého chlapca, ktorý zmizol z kempu, za tragickú nehodu

Po českom chlapcovi pátralo od nedele východne od saského mesta Hoyerswerda viac ako 100 policajtov a záchranárov. V utorok polícia uviedla, že našla jeho telo blízko železničnej trate v obci Knappenrode. Miesto nálezu tela leží menej ako desať kilometrov od kempu pri jazere, odkiaľ chlapec zmizol.Čítajte viac Pátranie po českom chlapcovi sa skončilo tragicky. Po zmiznutí z kempu ho našli mŕtveho
„V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne indície, ktoré by ukazovali na cudzie zavinenie, poprípade trestný čin. Podľa aktuálneho stavu vyšetrovania by mohlo ísť o tragickú nehodu. Možno to usudzovať z doteraz zabezpečených stôp, "uviedlo v tlačovej správe riaditeľstvo polície v Zhorelci. Doplnilo, že si vyšetrovatelia sľubujú ďalšie poznatky od nadchádzajúcej pitvy. "Čas a presné okolnosti úmrtia sú naďalej predmetom policajného vyšetrovania,“ dodala saská polícia.
Úmrtie českého chlapca v Nemecku potvrdilo v utorok tiež české ministerstvo zahraničných vecí. „Viac informácií s ohľadom na rodinu a na neplnoletosť českého občana nebudeme oznamovať,“ oznámila ČTK Aneta Kovářová z oddelenia komunikácie.Čítajte aj Škandál v ANO: Poslankyňu obvinili, že chcela dať zabiť psa exmanželovej partnerky. Balaštíková sa bráni, pozastavila si členstvo v hnutí